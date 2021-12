BERSANI! Ma perché non ti metti davanti al caminetto a guardare i cartoni animati mentre pettini la bambola

Figliuolo, l’uomo che ha portato l’Italia dall’ultimo posto al vertice mondiale per le vaccinazioni, veniva preso in giro dallo smacchiatore di giaguari, dal furbetto salta file del vaccino e dal pregiudicato pagatore di risarcimenti alla famiglia Renzi.

Una risata li seppellirà, la loro.

C’è chi fa la mossa del cavallo e chi fa la mossa dell’asino, ultimamente Bersani sta facendo tante mosse dell’asino…. e ride pure… mmah!!!! poveraccio, mandatelo in Pensione sto poco di buono, quando parla fa ridere come se facesse il comico di Zelig, quando parla seriamente non ne indovina una , ha forse dimenticato, poveraccio, quello che ha combinato quando faceva parte dei governi del PD, ma forse la senilità ha divorato quel poco di cervello che si ritrova, Ci va pure in TV a dire sciocchezze.

Questo strano individuo ha bisogno di essere curato da un bravo medico che gli consigli Pantofole caminetto e un buon Barbera così potrà giustificare le stupidaggini che dice.

È ormai vittima di se stesso… Non sa più cosa dire, non ha valore nemmeno di ragionamento tanto si sia instupidito… e la cosa che deve preoccupare e il suo finto divertirsi al suo finto umorismo… Ma i suoi ascoltatori presenti che hanno da ridere e sorridere se è ormai crollato? Sono peggio delle iene!!!! È ora che si chiuda in un DIGNITOSO SILENZIO ma dubito che conosca il significato della parola DIGNITOSO.

Se non fossero personaggi che orientano (pericolosamente) il consenso sarebbero da prendere a pedate nel c..o e basta, purtroppo però lo sono ed è bene mettere in evidenza la loro acredine, invidia, faziosità e miopia politica, sperando che la gente capisca!

Bersani ha bisogno del sogghigno del giornalaio Travaglio per sentirsi soddisfatto. Contento lui?Peccato, pur di combattere Renzi ha finito di smacchiare giaguari ed è sceso così in basso. Manca solo Padelaro e siete tutti ha posto, Chi vi fà ascoltare,un personaggio che nella storia della Repubblica italiana,e riuscito a perdere l’elezione con più del 20%cento avanti. Fondò liberi e uguali per recuperare i fuoriusciti dal PD. Ho perso il conto. Quanti ne ha recuperati? Alle regionali, nel suo paese, ha vinto la lega. Nessuno che glielo fa notare. Come diceva Lamalfa, che andasse a pascolare…. A pascolare. Che fine ha fatto! difendere l’indifendibile, in combutta con l’infangatore seriale; purtroppo quando si prende una china è difficile ingranare la retromarcia; purtroppo lui faceva parte dell’esercito “o conte o morte” e “conte e il leader incontrastato del centrosinistra”, dopodiché è impossibile tornare indietro ( anche se alcuni li hanno fatto, lui rimane coerente, bisogna dargliene atto). E pensare che i 5* nel 2013 hanno rifiutato di governare con loro con Bersani che gli ha fatto la proposta.dai 5* hanno accettato tutto le peggio cose gli insulti le accuse. Ma loro odiano Renzi ,non si capisce il perche’ ,invidia , rancore.

BERSANI! Ma perché non ti metti davanti al caminetto a guardare i cartoni animati mentre pettini la bambola

