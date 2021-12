La leader di Fdi rilancia il nome del capo di Forza Italia per il Colle perché è un “patriota”. Ma in passato aveva definito in quel modo anche il magistrato ucciso da Cosa nostra, spesso inserito nel pantheon del suo partito

Meloni: “Al Quirinale vogliamo un patriota.

Vogliono un presidente della Repubblica “patriota”… un combattente di cielo di terra e di mare. Uno che spezzi le reni al nemiccco. Uno che giuri sulla Pattttria baciando i sacri rosari della Madonnina. Vai con Orban e i Vox, patriotttti ! Povera destra italiana. Se me lo avessero predetto che saresti finita cosi’ non ci avrei creduto.

Non c’è niente da fare :hanno abandonato la condanna a morte ma i loro temi puerili restano sempre gli stessi :dio, patria,onore (si fa tutto per dire) e un dittatore a capo di tutto,o no,scusate,un presidente plebiscitario,che poi ne è un surrogato.Infanti !

DICE”… Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota”.” Cara Giorgia tu abusi del termine PATRIOTA… E e questo fa specie detto da te che non hai mai preso realmente le distanze, vedi il reportage di Fanpage, da chi e da cosa trucidò centinaia di migliaia di PATRIOTI ITALIANI pur di perseguire un proprio orizzonte politico. PATRIOTI che non vengono da te mai ONORATI o RICORDATI… Ti consiglio di leggere e studiare la Treccani: “Patriota -dalla Treccani- 2. Persona che ama la patria e mostra il suo amore lottando o combattendo per essa: i p. del Risorgimento; le persecuzioni dell’Austria contro i p.; essere un buon p., un p. accanito. Durante la seconda guerra mondiale, furono così chiamati i partigiani, spec. nel primo periodo della lotta per la Resistenza.” IL NOSTRO POPOLO, LA SUA DEMOCRAZIA E LA NOSTRA PATRIA MERITANO DI PIU’…. Smettila vantare una qualità che va meritata…

Poverina non sa più che xxxxxx dire il solito reinfrein sul comunismo e il PD che poi è tutto meno che un partito di sinistra .. e il presidente Patriota ?!? Chissà se aveva in mente lui o uno di quelli che vanno a festeggiare a predappio … che pena di politici.

Patriota ?? Ma costei delira o non sa in che tempo viviamo ? Patriota andava bene al tempo di Mazzini o le 5 giornate di Milano, ma ora almeno come membro dell’Europa questo e’ inconcepibile. E poi perche’ non da nome e cognome a questo patriota ….magari quello degli F35 , quello a cui Formigli faceva lo sgambetto ? Sa festa !! Insensato andarci.

Questo è un serio problema politico e di rappresentatività della nostra politica. Parla di patrioti come se fossimo in guerra…è molto pericolosa, avendo un certo seguito di consenso. In ogni caso i Patrioti sono quelli che hanno una forte connotazione antifascista e B. come i rappresentanti del suo partito, non lo sono. La nostra democrazia è nata dall’antifascismo ed è l’antidoto ai regimi totalitari a cui la Meloni si ispira. Speriamo che la gente capisca…

Come diceva Samuel Jackson, “Il patriottismo è l’estremo rifugio delle canaglie”. Quindi la Meloni che strilla di “presidente patriota” è perfettamente coerente col suo tragicomico personaggio da commedia dell’arte. ultima modifica: da

