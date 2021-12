METTIAMO LA GIUSTIZIA IN MANO AD ALEXA, SARÀ PIÙ GIUSTA

Un giudice migliore di una “Alexa” caricata delle informazioni esatte, non ideologizzata, non soggetta ad alcuna influenza né umana né umanoide, senza credo politico e senza pregiudizi relativi alla fede, dove lo trovi oggi? Certo, sarebbe anche una giustizia più celere oltre che più giusta: si prende una persona sospettata di qualcosa o presa in flagranza di reato, in pochi minuti la si traduce davanti al computer e poi ogni parte nel processo si rivolge ad Alexa, chiedendo alla fine di assolvere o condannare il singolo e di irrogare la pena giusta. Matematicamente esatta.

Magari qualcuno vedrà in ciò i rischi connessi a uno scenario orwelliano o da film di fantascienza di serie B. Ma in una “terra caecorum” come quella descritta dal libro scritto da Alessandro Sallusti e Luca Palamara, che corrisponde perfettamente all’attuale panorama della giustizia e della sua Amministrazione… oggi in Italia beati i cosiddetti “monoculi”. E quindi ben venga una nuova tipologia di intelligenza artificiale tipo Alexa, per emettere sentenze giuste in tempi ragionevoli. Bisogna dare l’idea a Jeff Bezos. Magari la prende sul serio.