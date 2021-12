A PORTA E PORTA. I talenti vivono per sempre le mezze calzette prima o poi si “bucheranno”io sono ottimista Matteo ritornerà e sarà un ritorno voluto dal popolo italiano che capirà quanto vale.

A PORTA E PORTA

Ieri sera Bruno Vespa, nel corso della sua trasmissione, ha avviato l’intervista a Matteo Renzi facendola precedere da un breve filmato con il quale ci ha riassunto le varie tappe politiche dell’ex Segretario Politico del PD. Quindi, offrendoci frammenti della sua ascesa sino alle dimissioni dopo la sconfitta del 4 marzo scorso.

E’ stato un bel vedere e, pur se breve, credo che quel video abbia suscitato in molti nostalgia per quell’esperienza che, diversamente da quanto ne dicono gli avversari, soprattutto quelli interni, nel tempo sarà unanimemente riconosciuta come il tentativo politico più significativo dell’ultimo ventennio per ammodernare complessivamente il nostro Paese. Quello, cioè, di una grande occasione persa. Di un’occasione mandata in fumo per varie ragioni, soprattutto, per l’ostruzionismo del cosiddetto “fuoco amico”. Di ciò, ne sono convintissimo.

Poi, l’intervista è entrata nel merito di quelli che, secondo i vari rumors, sono gli intendimenti futuri di Renzi.

Di quei “si dice”, cioè, che incuriosiscono e/o preoccupano molti, dentro e fuori il PD.

A me sembra di poter dire che Renzi – come del resto, a mio giudizio, ha sempre fatto – non si è sottratto ad alcuna domanda e che, per l’ennesima volta, ha confermato quello che sta sostenendo da tempo, sia in merito all’attività fallimentare dell’attuale Governo, sia in relazione al suo rapporto con il Partito (Congresso) e sia, infine, circa i suoi propositi futuri.

Ricordo che, da ultimo, in maniera esplicita, tutto questo lo aveva già illustrato ampiamente in occasione dell’ultima Leopolda.

Ebbene, personalmente, sono convinto che ciò non basterà a quietare il chiacchiericcio dei tanti pennivendoli e/o conduttori TV d’accatto, per buona parte dei quali l’ex Segretario Politico del PD ha costituito e costituisce ancora il “piatto prelibato” con cui aprono e chiudono immancabilmente ogni giorno, ormai da anni, le loro “danze”.

Mi riferisco alla Gruber, alla Berlinguer, ai Floris ed Formigli vari.

Ma penso, pure, ai Giannini, agli Scalfari, Belpietro, Giordano, ecc. ecc. A tutti coloro, cioè, che sul e con il personaggio Renzi, in un modo e/o nell’altro, ci “hanno campato”.

Penso, infine, anche a quelli dello stesso PD che si spacciano per “nuovi” e che con “l’antirenzismo” vorrebbero costruire le loro fortune politiche future.

Per quanto mi riguarda, quell’intervista non ha aggiunto nulla rispetto a quel che già conoscevo dell’Uomo e del Politico.

Mi ha suscitato, semmai, un profondo rammarico per il trattamento sin qui gli è stato riservato.

Immaginare un talento del genere fuori dal gioco politico che conta, specie nell’attuale contesto, lo trovo davvero delittuoso.

Ma, come è noto, io sono – e lo riaffermo orgogliosamente – un incallito renziano spaccato. ANNAMO BENE. ANNAMO PROPRIO BENE.Purtroppo ,i primi della classe si rendono antipatici agli occhi dei mediocri .Parlo di Renzi in Politica con un paragone semplice e usuale da sempre ..Così Renzi è diventato il nemico da abbattere da sempre ,ma restano i fatti che faranno Storia ..Renzi ha osato laddove altri non sono stati in grado di osare ..ora Renzi è un ambito ospite in ogni parte del mondo e noi italiani ci dobbiamo subire ogni giorno le interviste a Conte a Letta a Landini che blaterano concetti privi di ogni interesse. Roba da matti!!!! Matteo sei il più grande di tutti e per questo ti invidiano… Resisti. Il tempo è galantuomo.I talenti vivono per sempre le mezze calzette prima o poi si “bucheranno”io sono ottimista Matteo ritornerà e sarà un ritorno voluto dal popolo italiano che capirà quanto vale.

