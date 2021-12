Quando morirò dirò tutto a Dio. Gli dirò che nel mondo che ha creato a comandare c’è un essere ingrato. Quando morirò dirò tutto a Dio, gli dirò del vostro fare indifferente, del vostro guardarci come fossimo niente. Quando morirò dirò tutto a Dio. Gli dirò che mi manca il mio papà e che ora sento freddo in questa stanza. Vorrei un mondo per chi come me è nato dall’altra parte della strada, è nato dall’altra parte della vita, dalla parte sbagliata.

Quando morirò dirò tutto a Dio, dei beni che ci avete confiscato, tra questi ci sono le persone che abbiamo amato. Quando morirò dirò tutto a Dio, dicono lui sia amico dei bambini non come questi idioti travestiti d’assassini. Vorrei un mondo per chi come me è nato dall’altra parte della strada, è nato dall’altra parte della vita, dalla parte sbagliata. Vorrei un mondo per chi come me è cullato dalle bombe della notte, dalla polvere da sparo, dai palazzi in fiamme, dalle grida disperate delle mamme. Dove hai nascosto la mia mamma, maledetta guerra ? Quando morirò dirò tutto a Dio, degli anni che mi avete rubato, della vita che non ho mai vissuto, ora vi saluto… vado a dire tutto a Dio. MA. Ci sarà… un Dio?!?Voglio sperarlo,anche se in questi casi è dura capire le Sue intenzioni ! I bimbi non devono soffrire così tanto!! sembra che la razza umana sia peggio delle BESTIE.PURTROPPO. Lo siamo….reputo gli animali tutti di gran lunga superiori a noi!! …Senza il minimo dubbio! La razza più pericolosa è quella umana! E non l’ ho detto io!

