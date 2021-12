Il Pd finge di volere candidati unitari, ma poi prevale l’apparato della ditta

Lontano davvero dal concetto di politica e poco propenso a distogliere lo sguardo da se stesso per rivolgerlo all’interesse e servizio del paese.

Piede lento, testa vuota, ma lingua veloce nel giudicare, non lascia presagire nulla di buono.

Di certo non fermerà le idee, che sarà costretto ad inseguire. Li stianno trascinando dove non vorrebbero andare con la sola forza della proposta.

CARO LETTA “Grandi menti discutono di idee, menti mediocri discutono di eventi, piccole menti discutono degli altri”, diceva Eleanor Roosevelt.

E non si sbagliava.

Quando manca la statura intellettuale, si cade nel fango personale.

Purtroppo, la tendenza a denigrare gli altri quando non si hanno argomenti solidi è sempre più comune in tutti gli ambiti della vita sociale, una tendenza che mette in pericolo la possibilità di raggiungere un’intesa perché distrugge i ponti.

Questa tendenza è nota come argumentum ad hominem o “argomento contro l’uomo ”.