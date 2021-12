PERCHE DICO CIO? PERCHE. La credibilità dei Partiti è al livello basso dalla nascita della Repubblica, sono in crisi d’idee i padroni degli apparati di Partito, hanno una sfida che prevalentemente non raccolgono, temono di assumersi il rischio di costruire il futuro, per cui guidano le loro “ditte” guardando nello specchietto retrovisore e come noto uno specchio crea confusione tra destra e sinistra.

Confusione comprensibile, ma non è giunto forse il momento di guardare il futuro negli occhi, trovando il coraggio di percorrere strade finora ancora non battute, non tanto sfidando gli altri, ma innanzi tutto noi stessi, i nostri limiti e difetti radicati?

Sinceramente non so cosa penserebbe un’ uomo cosi di valore vedendo i tempi attuali , corruzione , sfruttamento ecc lui che per i suoi ideali si era beccato 20 di galera … lui scriveva quaderni dal carcere .. ora scrivono all’avvocato come fare per uscire prima …

Antonio Gramsci non è solo il filosofo italiano più letto e tradotto nel mondo. Antonio Gramsci è soprattutto una cosa: lotta. Lotta per un mondo migliore, per la sanità e scuola pubblica, per il diritto e il DOVERE del lavoro, per lo stato sociale, per l’eliminazione della povertà e delle disparità nord-sud e soprattutto lotta per dare potere a chi realmente crea ricchezza nella società, i lavoratori.

Per le sue idee è stato incarcerato dal regime fascista e non è un caso che chi lo attacca oggi si rifa più o meno apertamente al ventennio. E invece le idee di Antonio hanno mosso non solo in Italia ma ovunque nel mondo le lotte di milioni e milioni di lavoratori che proprio grazie ad esse hanno visto migliorare le proprie condizioni di vita. Chissà che penserebbe oggi vedendo che quel modello tanto faticosamente costruito viene smantellato e che ad ogni pezzo che viene distrutto aumentano egoismi e sfruttamento. Quanto ci manchi, Antonio.

Io credo che Antonio sapesse di doverci comunque provare fino alla fine. Una persona di così grande intelligenza non poteva non sapere che sarebbe divenuto un martire e sono i martiri a morire non le loro idee, quelle restano e sono sempre scomode. Se si vive di certezze è inevitabile che non si viva affatto. Lottare significa essere vivi ed esprimersi in tutto il proprio sé, senza riserve, significa Vivere!!!. Oggi. Siamo abituati ad ascoltare e fare nostri, solo i concetti che in fondo ci fan comodo.I diritti sono sacrosanti, ma bisogna guadagnarseli ! …. credo che il punto della questione stia tutto qui.

La politica non può fondare una società solamente sui diritti ( che ovviamente portano facili consensi), ma sui doveri di tutti, che sono le fondamenta per di una società civile. Ma. Ci sono sempre meno persone lungimiranti e altruiste c’è un peggioramento progressivo della qualità degli uomini, sembra inevitabile che dobbiamo sbattere con la faccia per terra per. Poterci svegliare e rifare le regole della civiltà. Troppa corruzione ,spreco forsennato di risorse tasse e costo del lavoro che impastoiano le imprese ,artigiani e commercianti spremuti fino all’osso che non riescono più a mantenere in piedi le loro attività.la politica scellerata degli ultimi cinquant’anni, e un malinteso progresso ci hanno ridotto di nuovo in una squallida schiavitù. CAUSA DI. Quando chi ti circonda non si pone domande, non ha dubbi, fa spalluccia alle tue affermazioni, imbambolato dalla televisione, dalla paura, dal menefreghismo, dall’ignoranza, dalla mancanza di voglia di avere un pensiero suo. Quando chi ti circonda non ha mai letto un libro, non ritiene opportuno scavare, capire, documentarsi. Quando chi ti circonda davanti ad un dato di fatto ti guarda come se fossi da manicomio, mettendoti subito in un calderone, affibbiandoti un’etichetta, oppure alza la voce o semplicemente ti risponde che pensi e te la prendi troppo…

Spesso mi sono chiesto se a sbagliare sono io, se sto impazzendo, se non ho capito nulla. Mi sono chiesto se questa è la naturale evoluzione umana, se è l’inizio di una nuova era o l’inizio della fine. Mi sono domandato se sono io a non aver capacità di adattamento.

Mi sono chiesto che futuro avranno i nostri figli, se riusciranno ad avere una vita serena o si ritroveranno schiacciati e sconfitti come me, adesso

