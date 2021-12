Se Mattarella non ci sta’ mi spiace ma un altro presidente “di alto profilo” che possa raccogliere una larga convergenza di consenso si trova!!!!! VERO? MAZZIERE RENZI.

Mentre il Governo Draghi sta intraprendendo ambiziose riforme strutturali e un piano di ripresa sostenuto da 200Mil di fondi Europei, il Financial Times sottolinea che dato il rilevante conflitto tra i Partiti, l’unico che possa tenere insieme una maggioranza cosi eterogenea è #Draghi, l’uomo più stimato ed apprezzato nel mondo occidentale. Non solo l’#Europa guarda all’Italia, con preoccupazione anche per il timore che il sogno di “un trio centrista” Mario Draghi, Emmanuel Macron, e Olaf Scholz, possa essere messo in pericolo. E’ necessario salvaguardare un’intesa che potrebbe cambiare radicalmente l’Europa ed evitare che questo sogno svanisca. Anche gli Stati Uniti seguono con attenzione questa fase della politica italiana, proprio il quotidiano Politico Americano ha redatto una classifica tra i Leaders Europei e incoronano Draghi come l’uomo piu’ autorevole e stimato del vecchio continente. A #Bruxelles ci si interroga sul destino di #Roma. #Italia #PNRR

Condivido! Le preoccupazioni del Financial Times, sono momenti straordinari e bisogna attuare misure straordinarie. Nessuno ha la statura internazionale e nazionale di Draghi. E’ necessario che gli fosse data la possibilità di rimanere al suo posto, chiedendo al Presidente della repubblica di fare altrettanto fino alla scadenza naturale delle elezioni nazionali. A me non piace tirare per la giacchetta nessuno, ma stiamo vivendo momenti straordinari da ogni punto di vista, che richiedono autorevolezza, competenza, responsabilità, al di sopra di quanto sia stato necessario nel passato. Momenti che richiedono il sacrificio delle persone che hanno la responsabilità di mantenere integre l’ Europa e il nostro Paese. Il Presidente della Repubblica deve garantire l’ Unità del Paese ed essere sinceramente al di sopra delle parti, cosa che Mattarella ha dimostrato durante il quinquennio. Non è capacità di tutti e non vedo all’ orizzonte personalità che possano garantire l’imparzialità necessaria, proprio per via della conflittualità costante delle forze politiche in campo. In un modo o nell’ altro, i possibili candidati, sono schierati. Penso quindi, che se si può immaginare che Berlusconi, nato nel 1936 e malato, possa essere eletto al Quirinale, non capisco come Mattarella, nato nel 1941 e sano, non possa fare il sacrificio di un ulteriore biennio di Presidenza, lasciando a Draghi il gravoso compito di portare a buon fine il PNRR, sapendo di avere il sostegno imparziale del Presidente Mattarella. Non si può chiedere a Draghi di toglierci tutte le castagne dal fuoco senza dargli la certezza che l’ inquilino del Quirinale non diventi un ulteriore ostacolo al suo già complicatissimo compito.La cosa che mi stupisce è che Mattarella non si renda conto. Sinceramente capisco che possa essere stanco ma il prolungamento di solo 2 anni del suo mandato salverebbe l’Italia.

Quelli del FINANCIAL TIMES conoscono molto bene la provincialità della classe politica ITALIANA e sanno che in parlamento PURTROPPO hanno la maggioramza gli incompetenti e gli ottusangoli. GRAZIE DRAGHI e GRAZIE RENZI CHE HAI DETERMINATO TUTTO QUESTO, ci hai tolto dalle mani dei peggiori e ci hai messo in quelle del migliore. #Draghi è l’unico che può fare il PDC, chi crede di sbarazzarsi di lui spedendolo a fare l’arbitro PDR non ha fatto i conti con il mazziere #MatteoRenzi. L’Europa ha bisogno di una Italia forte e solo #Draghi può fare rinascere il paese e nascere gli Stati Uniti d’Europa.Se Mattarella non ci sta’ mi spiace ma un altro presidente “di alto profilo” che possa raccogliere una larga convergenza di consenso si trova!!!!! VERO MAZZIERE RENZI.

Se Mattarella non ci sta’ mi spiace ma un altro presidente “di alto profilo” che possa raccogliere una larga convergenza di consenso si trova!!!!! VERO? MAZZIERE RENZI. ultima modifica: da

