Se il pm è quello che probabilmente ha inquinato le prove del caso Rossi Mps, forse è il caso di non sposare a occhi chiusi le tesi di costui.

Terribili le notizie che arrivano dalla commissione di inchiesta sulla morte del manager del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, su cui l’ottimo Roberto Giachetti ha presentato una interrogazione quest’oggi. Sembra che i PM abbiano inquinato la scena criminis: non importa aver letto il codice, basta aver visto una serie televisiva per sapere che nessuno può inquinare le prove. E invece pare che ciò sia stato fatti addirittura da dei magistrati, uno dei quali, peraltro, è tanto per cambiare il PM di Open. Se tutto fosse confermato, sarebbe davvero gravissimo. Che ne pensate?

Ormai tra giornalisti che pubblicano notizie che dovrebbero essere riservate e magistrati che sconfinano i propri poteri non se ne può più. Bisogna fermare ‘sta deriva.

Sul conflitto di attribuzioni nel caso Renzi voterà l’Aula del Senato.La Giunta per le immunità di Palazzo Madama chiederà di pronunciarsi sul caso della Fondazione Open

La Giunta per le immunità del Senato chiederà all’Aula di votare sul conflitto di attribuzione per il caso della Fondazione Open che vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo Renzi .

La Giunta infatti ha dato il via libera alla relazione della senatrice di Forza Italia Fiammetta

Modena che ha sollevato un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze che avrebbero inserito nel fascicolo dell’inchiesta la chat con Vincenzo Manes del 3-4 giugno 2018 quando Renzi era già senatore, secondo la parlamentare avrebbero dovuto chiedere prima una formale autorizzazione al Senato.

Leggo commenti assurdi contro Renzi.Perché il mondo del web preferisce giudicare senza sapere, sulla base della simpatia o dell’antipatia. Chiedere di rispettare la legge è diventato un reato.

E “Oggi al Senato la Giunta per il Regolamento riconosce a larghissima maggioranza (14-2) che esiste una violazione della Costituzione da parte dei PM fiorentini Turco e Nastasi. E Renzi dichiara. Si tratta di una decisione fondamentale per la battaglia di civiltà che sto combattendo. In altri casi alcuni colleghi parlamentari hanno chiesto di utilizzare l’articolo 68 Costituzione per evitare il processo. Io no. Io non chiedo di evitare il processo: chiedo solo che si sanzioni il comportamento illegittimo e incostituzionale del dottor Turco e del dottor Nastasi. Io non ho violato la Legge, gli inquirenti hanno violato la Costituzione: questo è ciò che dimostrerò in tutte le sedi istituzionalmente preposte. Io non scappo dalla giustizia, io chiedo giustizia.In questa bella giornata dispiace per l’Atteggiamento del PD che finisce per astenersi inseguendo il Movimento Cinque stelle. Quello che era un partito riformista e garantista insegue oggi Conte e i suoi adepti nel peggior populismo, quello giudiziario. Sono curioso di vedere come voteranno in aula a scrutinio palese i colleghi del Pd, ricordando i principi sui quali sono stati eletti. Per il momento ringrazio la Giunta, il Presidente, la relatrice e in particolare modo i colleghi commissari di Italia Viva che stanno combattendo – non da soli – una battaglia di civiltà giuridica e di dignità per la politica.”

Signori PDIOTI GRILIZZATI non si trattava di difendere Matteo Renzi. Signori PDIOTI GRILIZZATI , in giunta per il Regolamento al Senato, c’era da tutelare la separazione dei poteri garantita dalla Costituzione anche attraverso le guarentigie parlamentari.

Il PD ha scelto di astenersi, rinunciando a difendere quei principi costituzionali.

Stasera davvero fatico a riconoscere il partito che abbiamo contribuito a fondare. Non chiamatelo rancore(anche se questa componente è sicuramente presente in tanti del PD), chiamasi appecoramento alle esigenze dei 5s per seguitare a perseguire un’alleanza politica obbrobriosa.

Sul conflitto di attribuzioni nel caso Renzi voterà l'Aula del Senato. Leggo commenti assurdi contro Renzi. Perché il mondo del web preferisce giudicare senza sapere, sulla base della simpatia o dell'antipatia.chiedere di rispettare la legge è diventato un reato.

