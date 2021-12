Inchiesta Open: Conte, M5S voterà contro chi vuole bastoni tra ruote contro la magistratura

Inchiesta Open,E Renzi va dai pm di Firenze: “Voglio giustizia” PENSA UN PO CONTE RINCO.

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, non si nasconde. Questa mattina è andato in procura a Firenze, accompagnato dai suoi legali, per incontrare i pm, Luca Turco e Antonino Nastasi, che indagano sulla vicenda della Fondazione Open, per cui è indagato per finanziamento illecito, e ha consegnato una memoria difensiva. Una mossa che arriva il giorno dopo che la giunta delle Immunità del Senato ha dato l’ok ad ampia maggioranza (14 sì e 2 no) alla relazione della senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, perché sia l’Aula ad esprimersi sull’apertura di un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, perché la procura fiorentina avrebbe violato l’articolo 68 della Costituzione, che vieta l’uso delle intercettazioni su un parlamentare senza l’ok della Camera a cui appartiene.

“Questo processo politico alla politica resterà negli annali della cronaca giudiziaria – sbotta Renzi su Facebook – come uno scandalo nel quale gli indagati non hanno violato la legge mentre i pubblici ministeri hanno violato la Costituzione. E come se non bastasse, la Corte di Cassazione ha già smontato in quattro diverse sentenze l’impianto dei pm. Tuttavia credo che un politico non debba scappare dalla giustizia”.

E il Conte rinco, M5S voterà contro chi vuole bastoni tra ruote magistratura

“Voglio essere chiaro: il Movimento 5 Stelle in Aula voterà contro chi vuole mettere i bastoni tra le ruote all’operato della magistratura sui casi Renzi e Cesaro”. Lo scrive il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. “I politici non possono approfittare dell’immunità per ritagliarsi privilegi rispetto ai cittadini di fronte alla magistratura. E sulla questione morale – continua – non esistono astensioni: per noi l’etica pubblica non è una merce negoziabile e riteniamo doveroso che i rappresentanti delle Istituzioni – al pari dei cittadini e, anzi, ancor più dei cittadini – chiariscano le proprie posizioni dinanzi alla magistratura e si assumano le conseguenti responsabilità. È un nostro imperativo morale, un principio cardine della nostra azione politica quotidiana”.

Conte rinco, leggiti questo: Articolo 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Quello che si è discusso al senato non è l’indagine open che va avanti malgrado quattro Intervento della cassazione. Ma l’uso non autorizzato di intercettazioni e documenti (compreso i movimenti bancari poi diffusi illegalmente). L’indagine va avanti e ci sarà un processo e vedremo come finirà. Ma un parlamentare non può essere intercettato. Non Renzi, tutti. Lo dice la costituzione. Se non capite questo che è alla base della separazione dei poteri in uno stato di diritto, allora dovreste studiare un pochino prima di scrivere e parlare. Il Conte rinco, non ha altre idee, eccetto una fissazione: danneggiare Renzi con ogni mezzo. Se continua su questa strada, gli si ingrosserà il fegato per l’invidia e per tutti i fallimenti che dovrà ancora subire.

