Inchiesta Open, Renzi dai pm: “Non scappo, ma è un processo politico” Il senatore consegna memoria difensiva. Ieri la Giunta gli ha dato ragione ma a gennaio toccherà all’Aula

L‘imputato attraverso la sua difesa può dare il suo giudizio sulla regolarità delle procedure che gli vengono applicate e chiedere che poi si agisca di conseguenza, in parecchi casi si vede che viene data ragione agli avvocati difensori in questioni procedurali. Non è esatto dire che Renzi si è rifiutato di rispondere, e anche se fosse sarebbe suo pieno diritto farlo, ogni indagato in Italia ha appunto la facoltà di non rispondere. La legge anzi la costituzione prevede limiti alle intercettazioni ai parlamentari. È così in tutte le costituzioni d’Europa e in Italia tra l’altro è stata ampiamente ridotta l’immunità parlamentare in Spagna tanto per fare un esempio è molto più ampia. Oltre al fatto che i pochi limiti dell’immunità in Italia vengono regolarmente aggirati come si vede appunto dal caso di Renzi e anche da quello di Berlusconi di cui la Boccassini ha intercettato illegalmente per un anno le utenze della residenza privata. Oltre a questo le teorie del pm in questo caso sono tirate per i capelli, oltre ad essere state applicate alla fondazione di Renzi là dove di fondazioni del genere né esistono a decine e tutte hanno caratteristiche e attività presumibilmente molto simili

Che ci siano state violazioni della legge da parte dei pm è palese, dalla mancata autorizzazione a procedere per un componente del Senato, alla leggendaria esposizione del suo conto corrente personale senza alcun motivo valido. Oppure state dicendo che non siete d’accordo con la costituzione in vigore, che c’entra Renzi con questo? Se la costituzione non viene cambiata Renzi ha ragione. Come aveva ragione la difesa di Berlusconi a dire che le intercettazioni erano state fatte illegalmente, tanto la Boccassini sapeva che nessuno avrebbe detto nulla nonostante la violazione fosse grave. Nelle intercettazioni comunque non hanno trovato nulla e alla fine Berlusconi è stato assolto. COMUNQUE. È chiaramente un processo farsa e ognuno ha il diritto di pensare tutto il peggio possibile sulle reali motivazioni dei processi ai politici in Italia. Le intercettazioni di Palamara spiegano perfettamente che cosa hanno in mente i nostri eroi quando indagano e processano i politici di parte avversaria. Le prove e i fatti non contano nulla in casi del genere

Adesso vedremo che fanno i parlamentari del M5S e soprattutto del PD a cui lo stesso Renzi apparteneva e dove esistono varie fondazioni del tutto simili a quella di Renzi, e tra queste quella di Enrico Letta

IL DOCUMENTO INTEGRALE . MEMORIA EX ART. 415- BIS , co. 3, C.P.P. nell’interesse del Senatore Matteo Renzi, indagato del reato di cui agli artt. 7 legge 2/5/74 n. 195, 4 legge 18/11/81 n. 659, 110, 81cp,dicuialcapo1)dell’incolpazione contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.

Si contesta interamente in fatto ed in diritto la ricostruzione fatta col capo 1) dell’imputazione provvisoria, per essere la stessa fondata su premesse di fatto grossolanamente erronee ed arbitrarie, e su manifeste violazioni delle guarentigie costituzionali poste a tutela della funzione parlamentare assolta dal Senatore Renzi.

In particolare, e riservandosi fin d’ora ogni ulteriore deduzione e rilievo, si intende con la presente memoria ex art. 415-bis, co. 3, c.p.p. precisare quanto segue.

Si procederà per chiarezza espositiva per punti.

Inesistenza del ruolo di “direttore di fatto” della Fondazione Open in capo al Senatore Matteo Renzi.

In primo luogo, occorre contestare l’affermazione secondo cui il Senatore Matteo Renzi sia stato il “direttore di fatto” della Fondazione Open. Dagli atti di investigazione non emerge alcun comportamento gestorio, di amministrazione, di direzione tecnica, di controllo posto in essere dal Senatore Matteo Renzi, il quale non ha mai neppure partecipato ad un Consiglio direttivo della Fondazione Open.

Affermare, dunque, che il Senatore Matteo Renzi ha diretto la Fondazione Open risulta un modo surrettizio per inserire capziosamente il Senatore Matteo Renzi nell’indagine e segnatamente nel perimetro della contestazione di cui agli artt. 7 legge n. 195/1974 e 4 legge n. 659/1981.

Erronee attribuzioni di qualifiche soggettive, tutte rilevanti ai fini della plausibile formulazione della incolpazione provvisoria

La lettura degli atti del fascicolo delle Indagini Preliminari, così come il capo di incolpazione contenuto nell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., evidenzia plurimi e gravi errori nell’individuazione – e conseguente indicazione – dei ruoli ricoperti all’interno del PD dagli indagati Renzi, Lotti e Boschi. Da tali errori prende corpo l’altrettanto errata applicazione dell’art. 4 legge n. 659/1981. Si tratta di ruoli, quelli ricoperti all’interno del Partito Democratico, formalizzati con decisioni assunte con metodo democratico come si conviene ai partiti politici ex Costituzione e di evidenza pubblica.

In particolare, le . indicano:

(i) il Senatore Matteo Renzi come “segretario nazionale del Partito Democratico” anche in un periodo in cui egli non lo era (dal mese di febbraio a quello di maggio del 2017);

(ii) l’Onorevole Maria Elena Boschi come “componente della Segreteria Nazionale del Partito Democratico dal 15.12.2013 al 19.02.2017” quando in realtà ella lo è stata solo fino al mese di febbbraio 2014 e come “coordinatrice nazionale della Segreteria Nazionale” ruolo che ella non ha mai ricoperto;

(iii) l’Onorevole Luca Lotti come “componente della Segreteria Nazionale del Partito Democratico dal 15.12.2013 al 19.02.2017” quando in realtà lo è stato da una data precedente (segreteria Epifani nel 2013) e solo fino al momento in cui è stato chiamato ad esercitare la funzione di sottosegretario di Stato nel marzo 2014.

I gravi e rilevanti errori nella definizione dei ruoli ricoperti all’interno del Partito Democratico non riguardano solamente gli indagati ma anche altri soggetti menzionati nelle indagini. In particolare, si segnala come al Ministro della Repubblica Italiana, professoressa Elena Bonetti, sia stato erroneamente attribuito il ruolo di “componente della Segreteria Nazionale del PD” nel settembre 2019 periodo nel quale la suddetta professoressa Bonetti non faceva più parte della Segreteria Nazionale guidata allora da Nicola Zingareti.

Le . vorranno dunque prenderne atto, ponendo immediato rimedio a quei gravi errori contenuti negli atti di indagine e riversatisi nel capo di imputazione provvisoria circa l’indicazione delle “qualità” degli indagati. La rilevanza della obiezione è del tutto evidente, rilevato che si tratta di qualificazioni necessarie per ritenersi astrattamente integrato il delitto di cui agli artt. 7 legge 195/1974 e 4 legge n. 659/1981.

Erroneo inquadramento del sostegno della Fondazione Open al referendum costituzionale del 4/12/16 come finanziamento illecito dell’allora segretario nazionale del PD Matteo Renzi: erronea ritenuta astratta integrazione degli artt. 7 legge n. 195/1974 e 4 legge n. 659/1981.

In terzo luogo, è radicalmente erronea anche l’affermazione, contenuta negli atti di indagine e riproposta nel capo di imputazione provvisorio ex art. 415-bis c.p.p., secondo cui le contribuzioni destinate al sostegno del referendum del 4/12/16 siano state in realtà un finanziamento illecito all’allora segretario nazionale del PD Matteo Renzi. A ben vedere, infatti, il referendum costituzionale aveva una portata ampia e trasversale, con la modifica di numerosi articoli della Costituzione, in alcun modo inscrivibile nelle logiche o iniziative “di partito” né tantomeno “di corrente” ed ancor meno “del singolo politico”. I numerosi comitati “per il sì” (sorti su tutto il territorio del Paese) sono stati sostenuti economicamente, dai soggetti più eterogenei quanto a natura giuridica, estrazione culturale, inquadramento o riferimento politico. In modo speculare i sostenitori del No hanno visto una partecipazione ampia di soggetti della società civile – ivi compresi correnti della magistratura, esponenti del Partito Democratico, associazioni, testate internazionali come “The Economist”, autorevoli esponenti del mondo del giornalismo. Si è trattato dunque di una discussione autentica, trasversale, civile nel Paese che aveva al centro il valore più importante per una comunità: la carta costituzionale.

Definire il finanziamento alla campagna referendaria come iniziativa di una singola corrente, di un singolo partito significa ignorare la portata storica di una riforma che aveva superato ben sei letture parlamentari con maggioranza trasversale e aveva profondamente appassionato l’intera opinione pubblica italiana tanto da verificarsi una affluenza straordinaria per un referendum costituzionale. Si contesta, pertanto, radicalmente la possibilità di inquadrare le contribuzioni effettuate dalla Fondazione Open al Comitato “Basta un sì” come finanziamento illecito al politico Matteo Renzi.

Inesistenza di qualsivoglia “corrente renziana”: erronea ritenuta astratta integrazione dell’art. 7 legge n. 195/1974.

È profondamente errata anche l’affermazione circa l’esistenza di una “corrente renziana” interna al Partito Democratico. Si tratta di un autentico sproposito dal punto di vista politico, reso ben più grave per essere contenuto e ribadito negli atti di una indagine penale, ove non può essere consentita una simile, grossolana ed arbitraria mistificazione della realtà, tanto più se tale sorprendente artefazione costituisce la pre-condizione logica e giuridica della pretesa rilevanza penale dei fatti contestati.

Ed infatti, è di dominio pubblico (numerose le interviste, i discorsi, gli articoli sul punto) il fatto che il Senatore Matteo Renzi non ha mai creato una propria corrente, anzi ha sempre avversato una tale logica. Numerose e ripetute sono le circostanze in cui egli rifiuta la costituzione di una propria corrente al punto da dichiarare in più sedi: “prima di strutturare una corrente del PD, lascio il PD e faccio un partito diverso”. Cosa che poi è oggettivamente avvenuta. Negli atti dell’indagine non è stata allegata nessuna delle plurime prove e testimonianze del rifiuto dell’allora segretario del PD di voler costituire una corrente ma anzi si è deliberatamente scelto di ignorarle. D’altro canto, non si è mai dato, nella esperienza politica repubblicana, che un leader politico abbia strutturato una corrente, negando al contempo la sua esistenza, ed anzi teorizzando l’avversione al sistema correntizio interno ai partiti, come ha sempre pubblicamente fatto il Senatore Renzi.

Le SS.L.L. dovranno allora chiarire, specificando in tal modo una imputazione altrimenti del tutto indeterminata, quali siano i criteri e le circostanze di fatto in base a cui hanno ritenuto esistente una “corrente renziana”.

Le . mostrano di ritenere, all’evidenza, che sarebbe a tal fine sufficiente la condivisione di comuni idee e programmi politici da parte di più parlamentari, ma allora occorrerà chiarire non solo quali esse siano, ed in quali termini e perchè esse siano tali da qualificare quei parlamentari come costitutori di una corrente, nel senso politico proprio che da sempre si è attribuito a tale fenomeno; ma avranno anche l’onere di ricostruire storicamente la costituzione di tale corrente, indicando fatti storici, luoghi, eventi ed occasioni che ne autorizzino una così categorica affermazione, decisivamente rilevante ai fini della fattispecie delittuosa in contestazione.

Basterà al riguardo considerare che esponenti politici di primo piano quali Paolo Gentiloni e Lorenzo Guerini, che a seguire la stravagante ipotesi accusatoria dovrebbero ritenersi, per la ripetuta convergenza di opinioni ed iniziative politiche con il senatore Renzi, esponenti di vertice della presunta “corrente renziana” (e per essere stati da lui direttamente designati ai vertici delle Istituzioni e del partito) non hanno mai versato alcunché e che più in generale molte altre fondazioni sono state nel tempo – e ancora oggi – destinatarie di contribuzioni da parte di parlamentari o esponenti politici, senza che questo abbia mai autorizzato a ritenere che ciò rappresentasse atto di adesione ad una “corrente” di partito, soprattutto considerando che tali contribuzioni sono libere, e non predeterminate da regole o imposizioni di qualsivoglia natura.

Mancato rispetto dell’articolo 68 Costituzione e violazione delle prerogative del Senato della Repubblica.

Questa difesa ha già sollevato obiezioni sull’acquisizione di corrispondenza del senatore Renzi avvenuta senza il rispetto delle prerogative dell’articolo 68 Costituzione. Lo stesso senatore, in una lettera formale inviata alle e alle massime cariche della magistratura, diffidava nel novembre 2020 dall’utilizzare procedure lesive delle prerogative del Parlamento. La violazione di tali guarentigie è stata rimarcata anche dalla Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari che nella seduta del 14 dicembre ha votato con amplissima maggioranza (14 voti a favore, 2 voti contrari) la proposta della relatrice, Senatrice Modena, che chiede all’Aula di sollevare conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale, decisione che l’Aula dovrà prendere nelle prossime settimane. Il mancato rispetto della Legge Fondamentale appare tanto più grave in ragione del carattere reiterato e sistematico della violazione frutto del metodo di lavoro scelto dalle . Negli atti oggetto dell’indagine, infatti, sono copiosi i riferimenti alla corrispondenza dell’indagato Renzi nella sua veste di parlamentare dopo il marzo 2018 ma anche prima di questa data quando egli scrive a parlamentari in carica o riceve da loro email o comunque corrispondenza telematica.

Tanto premesso, si formula in via principale istanza perchè la Procura di Firenze, preso atto dei gravi errori in fatto sopra pur sommariamente evidenziati, avanzi richiesta di archiviazione del procedimento.

Il difetto della qualifica di “Direttore di fatto” della Fondazione Open in capo al Senatore Renzi così come la assoluta inesistenza della c.d. “corrente renziana”, determinano il venir meno delle premesse fattuali, logiche e giuridiche che sostengono la imputazione provvisoria a carico del nostro assistito.

In via subordinata, si formulano le seguenti istanze istruttorie:

espellere dal fascicolo ogni e qualsiasi corrispondenza indebitamente acquisita dalle . senza il rispetto dell’articolo 68 Costituzione; verificare quali spese asseritamente in favore del Sen. Renzi siano state effettuate nel periodo compreso tra il febbraio ed il maggio del 2017, nel quale Matteo Renzi, diversamente da quanto affermato nel capo di incolpazione, non ha rivestito la carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico, traendone le doverose conseguenze in relazione alla formulata imputazione provvisoria; Accertare e indicare quali e quanti siano i contributi indiretti di cui avrebbe beneficiato il politico Matteo Renzi nell’arco di tempo in cui può essere considerato oggetto di incolpazione e quale sia l’importo ad esso riferibile per ciascun anno; Accertare e indicare a quanti e quali consigli direttivi della Fondazione Open abbia partecipato il politico Matteo Renzi e quali attività gestorie o amministrative egli abbia assunto nel corso degli anni nella veste di “direttore di fatto” della medesima fondazione, anche permettendo a questa difesa di accedere al copioso materiale di archivio consegnato spontaneamente agli investigatori dal Presidente della Fondazione, avvocato Alberto Bianchi, non utilizzato dai medesimi e non ancora dissequestrato per consentire le doverose indagini difensive sul punto; Espellere dal fascicolo ogni e qualsiasi riferimento all’asserito finanziamento illecito per le iniziative della c.d. Leopolda sulla quale si è già formato un giudicato parziale, essendosi espressa la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, il 26 maggio 2021, numero 29409, definendo “dato storico, ampiamente documentato” il fatto che gli eventi della Leopolda fossero “incontri a carattere eminentemente politico, con programmazione di numerosi laboratori, eventi di discussione, occasioni di partecipazione della società civile, diretti a stimolare il confronto su temi oggetto delle attività espressamente previste dallo Statuto della fondazione, senza peraltro alcun collegamento con le attività del Partito Democratico”

Inchiesta Open, Renzi dai pm: “Non scappo, ma è un processo politico” Il senatore consegna memoria difensiva. Ieri la Giunta gli ha dato ragione ma a gennaio toccherà all’Aula ultima modifica: da

