Il settimanale inglese di informazione politico-economica, ha riconosciuto l’Italia come il paese dell’anno. L’Italia «ha raggiunto un alto tasso di vaccinazione contro il Covid nella popolazione, tra i più elevati d’Europa, e la sua economia si sta riprendendo più rapidamente rispetto ai paesi limitrofi; è innegabile che la situazione è meglio di un anno fa». #nevalevalapena

E! Mi chiedevo. Chissà di chi è il merito (da grande stratega politico)di averlo sostituito a Conte in uno dei più drammatici pericolosi e inconcludenti periodi del nostro paese? Non sarà mica stato quell’antipatico irresponsabile di RENZI?

Grazie a tutti voi ,per un paese migliore

Grazie Renzi di aver reso possibile tutto questo.Fate bene a ricordare a finti smemorati che se oggi l’Italia e’ in forte ripresa lo dobbiamo a tenacia e lealta’ di Ministri e Parlamentari di Italia Viva, in primis al nostro leader Matteo Renzi, e posso assicurare, ai tanti, giovani e no, che tanti complimenti a un italiano, e di conseguenza all’Italia, non li.avevo mai sentiti.È bello sentirsi grati e orgogliosi, grazie a una persona.E grazie a chi ha chiamato e creduto a questa persona.E grazie a chi ha fatto cadere il governo del blablatore.

E il Landini ha portato in piazza le famose truppe cammellate e gli studenti, che forse non sapevano il motivo della loro partecipazione, mentre i posti di lavoro erano al completo, lo ha fatto perché vuole impartire a Draghi una lezione su come governare il nostro paese. Cosa ne dice su questa notizia? Ovviamente tace dopo essersi consultato con quella famosa ditta, altrimenti deve riconoscere il suo fallimento.

Grazie Renzi di aver reso possibile tutto questo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo