Renzi risponde alla Meloni sul presidente della Repubblica: “La leader di Fratelli d’Italia ha fatto un appello a trovare un patriota” per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, “noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo, patriota è stato Carlo Azeglio Ciampi, patriota è stato Giorgio Napolitano e patriota è stato Sergio Mattarella che ringraziamo per il suo lavoro”. Cara meloni noi lo sapiamo cosa serve per l’ITALIA e lo attuiamo come ,piccolo esempio! Un anno fa chiedevamo una svolta su emergenza, economia, metodo di lavoro. Fummo attaccati mediaticamente, accusati di pensare alle poltrone, aggrediti per aver aperto una crisi al buio. Oggi l’Italia è considerata “Il Paese dell’Anno”. Eppure nessuno oggi vuole ricordare il dicembre 2020. Nessuno oggi ammette che avevamo ragione noi. Ma va bene lo stesso, ne valeva comunque la pena.

Lo ha dichiarato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi chiudendo il suo intervento in aula dopo l’informativa del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue.

Intanto Salvini sul Quirinale torna a esprimersi in maniera chiara:

“L’augurio è che Draghi possa continuare positivamente il suo lavoro da presidente del Consiglio, perchè se andasse a fare il Presidente della Repubblica sarebbe un bel ‘rebelot’, come si dice a Milano, si rimescola tutto. E il Paese non se lo può permettere perchè Draghi è una garanzia in Italia e all’estero”.

Così si è espresso il segretario della Lega, ospite di Non è l’Arena su La7. Salvini ha poi aggiunto: “Non ho parlato con Draghi”.

E sul tema si è espressa anche Forza Italia: “Berlusconi è l’unico che ha fatto stare ad un tavolo Bush e Putin: se volesse farlo sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. Porre veti è un errore, bisogna dialogare e confrontarci poi vedremo. Salvini e Meloni sono sempre stati leali. Il centrodestra è e sarà coeso nel giorno della presentazione della candidatura e del voto”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando alla Coldiretti.

