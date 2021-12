Distanti, praticamente opposti.

Spero di o cerco di esplicitare queste differenze e soprattutto questa lontananza dal pensiero di Fontana da parte di una formazione come IV. Rimane però fondato il sospetto di una azione ” assimilatrice” e mistificatrice a livello mediatico. Che fa molta presa su quella parte di popolazione di sinistra che anela a liberarsi una volta e per tutte del ” concorrente scomodo” . In questo destra e sinistra sono assolutamente convergenti.

Anche se credo che il rozzo(politicamente) Fontana debba sentire più vicini al populismo di destra il populismo di sinistra ed in particolare quello dei 5 Stelle con il quale,non a caso ,hanno governato è quello di una certa sinistra asserragliata attorno alla Ditta.Ma non mi meraviglia la rozzezza del mio nemico politico ma la strumentalità ed il settarismo di chi dovrebbe essere un mio alleato e che invece continua e si accanisce ,incomprensibilmente ,col fuoco amico.Mi dispiace ma il popolo di Italia viva non ha bisogno delle precisazioni dei loro LEADER,abbiamo memoria storica sappiamo chi ha mandato all’opposizione Salvini mentre Zingaretti gli si accordava per andare ad elezioni anticipate.Sappiamo soprattutto che con l’elezione di Mattarella a PDR Matteo Renzi si è inimicato Berlusconi ,alleato di D’Alema per eleggere Amato,finendo per giocarsi il referendum ,il governo e l’ostraicismo di questi ultimi anni.

ORA Spero che tutta IV la pensi come ME … se dovesse vincere Berlu anche in ultima votazione per qualche franco tiratore, giuro che non voterò mai più in vita mia! È improponibile anche solo proporlo come candidato …. dopo Pertini, Ciampi, Mattatella, Signori delle Istituzioni, come si può anche solo pensare a Berlusconi, uno che le Istituzioni le ha umiliate e offese in tutti i modi possibili…. non mi capacito…Berlusconi come PdR. Ma non perché è di destra, ma perché Berlusconi è impresentabile come tale, per gli infiniti conflitti di interesse e per la sua rettitudine morale, che non bastano a rendere limpida 100.000 assoluzioni, ottenute non affrontando mai un processo serio, ma a furia di ricorsi in base a punti, commi e codicilli legali sollevati dai suoi difensori, pagati profumatamente da lui. Anche a destra (non quella fascista o estrema, ovviamente) ci sono personalità degne di rappresentare tutti gli italiani “super partes”. E, ne sono convinto, capaci di farlo bene se fossero elette. Meglio se col consenso più ampio possibile, senza etichette precostituite

————————————————————————————————————————————- Distanti, praticamente opposti

_________________________________________ Oggi ho letto un’intervista sul Corriere della Sera del vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana. Premetto che, per mio costume, rispetto le opinioni di tutti, in particolare di chi considero molto distante da me. Perciò non mi meraviglia né mi indigna che Fontana voglia sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi. È chiaramente una candidatura della destra e io non lo voterei, ovviamente, mai. Mi lascia più perplesso questo abuso della parola “patriota”, parola alla quale sono affezionato da quando, a scuola, mi insegnarono che i patrioti erano gli eroi del Risorgimento e, soprattutto, i Partigiani che hanno lottato contro il nazifascismo e per la nostra libertà. Si tratta di un’operazione tipica della propaganda della destra, molto più sofisticata di quanto una semplicistica descrizione voglia far apparire. È la tecnica delle parole “rubate”, spogliate del loro connotato storico e culturale e poi utilizzate per giustificare la demagogia che viene utilizzata per la loro propaganda. Così, il nazionalista diventa patriota (sic!), la famiglia, al singolare, serve a colpire l’amore che c’è in tutte le famiglie (mi rifiuto di pensare che ci sia una fantomatica “famiglia tradizionale”), la chiusura al mondo diventa identità (parola bellissima in un mondo aperto, dove le differenti identità si confrontano e apprendono le une dalle altre, ma inquietante se usata contro i migranti), la tradizione diventa il manganello contro la libertà delle donne, in particolare contro le donne che decidono di abortire. Ma anche questo fa parte di una concezione culturale che è necessario conoscere per poterla contrastare con efficacia.

Quello che proprio mi fa girare le scatole è l’affermazione che IV sia “il partito più vicino nell’arco costituzionale “. E no, caro Fontana, di vicino, a parte la necessaria convivenza in un governo che mette insieme il 90% del Parlamento, c’è davvero ben poco. Direi soprattutto con chi, come Fontana, è il più autentico portabandiera delle teorie della destra sovranista, probabilmente il più influente ideologo della nuova Lega salviniana. Non amo citarmi, ma queste cose le ho già dette alla Camera nell’agosto del 2018. Le sintetizzo per esplicitare il mio pensiero.

Fontana, la cui popolarità emerge nel momento in cui viene nominato ministro di Conte nel 2018, è un sostenitore di profonde convinzioni, molte delle quali scritte nel suo libro “La culla vuota della civiltà. All’origine della crisi”. I punti salienti, ripetuti in diverse interviste e interventi pubblici, ssono: contrarietà all’aborto, “le famiglie gay non esistono”, ”la sinistra vuole usare l’immigrazione per cancellare la nostra comunità e le nostre tradizioni… fino alla cancellazione del nostro popolo”. Del resto queste cose le diceva alle manifestazioni di Pro Vita Onlus, una sedicente organizzazione che ha molti legami con Forza Nuova. Ovviamente ha proposto una “profonda revisione” della legge Mancino che prevede aggravanti per i crimini d’odio (ossia l’abolizione di una legge che io vorrei estendere con i contenuti del ddl Zan) e ha indicato in Vladimir Putin un “riferimento per chi crede in un modello identitario di società“ dicendosi ammirato per il “risveglio religioso” che Putin aveva favorito nella democraticissima Russia (chiedere agli oppositori politici, quelli vivi e non in prigione per processi farsa). E poi, proprio per queste idee, Fontana è stato tesoriere della Fondazione for a Europe of Nations and Freedom, che fa riferimento al partito europeo di cui fanno parte dal Fronte Nazionale di Le Pen ad AFD, il partito della destra estrema tedesca, mai preso in considerazione per qualsiasi forma di governo in Germania.

Insomma, Fontana ha una strana concezione della vicinanza. Per me la migliore descrizione del rapporto tra noi è data dalle tre parole messe all’inizio di questo post: distanti, praticamente opposti!

Distanti, praticamente opposti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo