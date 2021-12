Non rispondo per le deduzioni personali di Feltri. La situazione della magistratura e dei politici è infame.

Renzi che va dai suoi giudici a dire, non mi fido di voi: un bel passo verso la normalità. Da trent’anni nel discorso pubblico i magistrati sono gli ottimati e i politici sono tutti ladri o scemi. Ma la realtà è stata un’altra.

Quindi, secondo il direttore, si riduce tutto ad un rapporto di forza fra indagato e giudici.

C’è chi si difende dal processo, chi si difende nel processo e chi, come Renzi, sceglie di dire ai magistrati cosa pensa di loro.

Tutto bene ma, come al solito, non si entra mai nel merito della questione dibattuta… o meglio… in Italia ci sono torme di giornalisti che entrano con gli scarponi nel merito calpestando i presunti indagati e ci sono gli altri, come il direttore, che si mettono comodamente in alto, appollaiati sul trespolo a dispensare pillole di saggezza tipo questa.

Vorremmo sapere da costoro, abili cerchiobottisti, cosa pensano del fatto in se, ovvero se Open abbia finanziato o meno un partito oppure solo una manifestazione, disconosciuta tra l’altro, dal partito in questione.

Ci vuole tanto per farsi uscire un po’ di fiato dalla gola?

Ci vuole così tanto oppure ci sono gli editori dietro che spingono per essere attori attivi nella politica in un senso o nell’altro?

Il dubbio atroce mi viene e anche i giornalisti “illuminati”, se non hanno il coraggio di prendere un minimo di posizione, non ci fanno una bellissima figura, nonostante gli articoloni tipo questo. Di Mattia Feltri. Serve mettere il dito sulla piaga. Feltri avrebbe dovuto o potuto menzionare, ad esempio, i giornalisti dell’Espresso ( non un giornale qualunque) che si sono buttati come iene sul caso Open, e detto ciò mi ci ritrovo in pieno, un piccolo squarcio di chi è in grado di articolare un ragionamento, affogato in un contesto di post di tanti eletti che, prima ancora che offendere il destinatario, che è l’unico loro scopo e piacere, offendono pure se stessi con l’insulsaggine di quello che scrivono. Cosa rischiano questi magistrati con l’accanimento verso Renzi? Magari un articolo come questo, e se ne fanno un baffo. I tempi eroici dei Falcone e Borsellino sono finiti, poi sono venuti i Di Pietro e Davigo, ma nulla è cambiato. Rimane il Gratteri, ma sembra che la Ndrangheta non ci faccia molto caso. Tutto scorre! Mattia Feltri, a proposito di Giulio Andreotti: “POI ASSOLTO, ma vabbè, tutti bravi bravissimi, la magistratura che non si ferma davanti a nulla”? Ma…. è proprio così sicuro di quanto dice? A me personalmente (ma chi sono io?) risulta di NO !!! Senta cosa dice a sentenza d’appello del processo Andreotti, confermata in Cassazione:

Giulio Andreotti “con la sua condotta (…) ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso, un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi” . Lei lo ritiene veramente “assolto”, tanto di imperniare un Suo importante e pesante articolo, su questo presupposto ?

Non mi sembra una cosa seria…..Ma ognuno scrive secondo forma mentis ed orientamento politico. E’ stato sempre così. Che vuole, in Italia se un politico, più o meno in vista, è indagato per qualche motivo, apriti cielo la colpa è della magistratura. Nessun problema se hai fatto reati, tipo frode allo stato, se hai frequentato minorenni, se hai collaboratori stretti condannati per mafia. Nessun problema se hai familiari diretti condannati per bancarotta fraudolenta, indagati per traffici strani ed influenze. La colpa è della magistratura. Invece è il contrario, attaccano la magistratura non avendo altra possibilità per giustificarsi. Ma e pure vero caro Direttore, che da 30 anni la magistratura è politicizzata in una determinata direzione, salvo lodevoli eccezioni. Il caso Palamara ne è stata solo la conferma più eclatante. Aggiungo ver.go.gno.sa.men.te. Ed è la pura sacrosanta verità…..questo mio commento….pur se in modo semplicistico rapportata alla situazione attuale. Ma c’è pure una sostanziale differenza. Noi, popolo giudichiamo i politici attraverso il voto, i magistrati (buoni o non buoni), giudicano anche noi…..quindi il “popolo” non ha facoltà, né la possibilità di “cacciarli” dal loro guscio protettivo.

Ma sul Renzi! infine dov’è la inaffidabilità di Renzi? proprio nella sua normalità di uomo e Senatore che non si assoggetta impaurito dinanzi a niente e a nessuno.

Renzi è arrogante, un po’ guascone, un po’ monellaccio perché non arretra dinanzi a niente ed ha una grande propensione al rischio. Insomma, in mezzo a tanti conigli, di lui non ci si può fidare, esattamente come un coiote non si fida di un leone.

Renzi quindi, per essere normale ovvero come dovrebbe essere ogni uomo con un po’ di orgoglio, diventa un reprobo e un inaffidabile.

Ma a me Renzi, anche tra i mille errori fatti e che sicuramente farà, mi piace proprio così. Gli altri adorino pure i loro conigli mannari. Solo un appunto: nella sua indisponibilità a piegarsi c’è semmai qualcosa di straordinario. Ma. Quanto non mi piace questo articolo caro FELTRI . È’ la prima volta che mi trovo in disaccordo non con il contenuto ( quello è sempre opinabile , per carità ) ma con il tono , da bullettò di terza media . Non me l’aspettavo . Senta , prima di trasformare le persone in caricature , faccia , come giornalista , un esame di coscienza : come riportate voi la notizia del apertura di un’ indagine ? E per essere precisi ; la totale illegittimità dei sequestri disposti dalla procura nella vicenda è stata sancita da una sentenza della Cassazione. Una sentenza di rara severità , aggiungo. Concludo più che la Magistratura, è ormai ora che certi ben noti magistrati tornino nei ranghi. Non sono (più) intoccabili. Male non fare. Paura non hai avanti tutta sempre con Matteo Renzi il migliore Presente noi non molliamo sempre dalla tua parte devono chiederti scusa.

Non rispondo per le deduzioni personali di Feltri. La situazione della magistratura e dei politici è infame.

