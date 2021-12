Sempre a testa alta! Avanti così. Un anno fa chiedevamo una svolta su emergenza, economia, metodo di lavoro. Fummo attaccati mediaticamente, accusati di pensare alle poltrone, aggrediti per aver aperto una crisi al buio. Oggi l’Italia è considerata “Il Paese dell’Anno”. Eppure nessuno oggi vuole ricordare il dicembre 2020. Nessuno oggi ammette che avevamo ragione noi. Ma va bene lo stesso, ne valeva comunque la pena.

Nel frattempo, Renzi si muove a tutto campo. Oggi ci sarà un’assemblea di Italia Viva, nella quale si parlerà del progetto del gruppo centrista con Coraggio Italia. Poi domani o massimo domenica incontrerà Giovanni Toti, per dare il via all’operazione. A quel punto i voti a disposizione diventerebbero una settantina. Anche se tra i parlamentari di Iv non tutti sono d’accordo con il progetto di federazione, a partire da Gennaro Migliore e Teresa Bellanova. No, non va bene lo stesso. E’ invece importante che più persone ritrovino una propria ONESTA’ INTELLETTUALE che consenta di riconoscere quello che è stato fatto.E si cari Gennaro Migliore e Teresa Bellanova, mentre ieri i disfattisti erano in sciopero nel frattempo l’Italia è stata dichiarata il paese migliore dell’anno per aver gestito la crisi economica e pandemica al meglio grazie ai veri patrioti Mattarella Draghi e Renzi Italia Viva che hanno contribuito che tutto questo avvenisse per il bene dell’Italia ….. W l’Italia del fare e serve dare fiducia al gruppo politico (IV) che a permesso cio cari Gennaro Migliore e Teresa Bellanova anche con il vostro aiuto,percio ora non mettete dubbi o bastoni tra le ruote,ciarimenti proposte si ricatti no. SEMPRE A TESTA ALTA E UNITI CON RENZI QUESTO DEVE FARE IV.

Sempre a testa alta! Avanti così ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo