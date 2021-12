Uno dei vizi capitali di una certa politica è quello di piegare la storia alle proprie esigenze o di darne una versione diversa per far fronte ai propri guai.

Per LETTA:Quando in una squadra si cambia l’allenatore, i risultati possono migliorare, ma anche peggiorare. Qualcosa mi preoccupa nei rapporti tra PD e Renzi, temo che il vecchio e le vecchie volpi stiano tornando mandando il PD all’autodistruzione.Alla Meloni: no al gioco delle tre carte..la meloni ha queste uscite di battuta pronta.in realta’ non significano nulla sono solo uscite cosi’…dimostrano tutta la sua stupidita’ il far la voce grossa e dire il nulla…non siamo tutte uguali noi donne. :)))))))))) purtroppo qualcuna è al potere. Gentiloni l’hanno scelto tutti. è bugiarda come giuda.

Per quel poco che capisco dei giochetti di potere, penso che se una persona viene messa in una posizione con degli obbiettivi specifici, debba rimanere fino a quando questi non verranno raggiunti senza troppi se o ma. Che la SX debba sempre avere ragione e avere la protezione ombrello del PDR, in tanti anni è stato così, cambiare ogni tanto potrebbe essere salutare. Il nome che fa la DX, a mio parere, non funzionerebbe per 2 motivi l’età e “l’odio politico/personale” che accompagna quel nome e che fa da collante fra tanti partiti/correnti/movimenti. sarà sicuramente un bel rebus…..speriamo in bene…..Non credo, mi rifiuto di credere che il prossimo Presidente debba “piacere” all’estero! Deve piacere agli italiani e deve piacere a tutti gli italiani non solo ai destroidi o sinistroidi. Questa che Draghi non potrebbe essere eletto perché cadrebbe il Governo creato da Mattarella e Renzi è una balla colossale. Anzi Draghi deve essere non eletto perché da noi non c’è ancora l’elezione del Presidente bensì “designato”, appunto perché cadrebbe questo Governissimo che funziona e non se ne potrebbe fare un altro pienamente funzionante, con una maggioranza che Governa ed una minoranza che fa opposizione.

CIO CHE HA FATTO RENZI: Che dire, non ha dato solo speranza, ha dato concretezza, ha dato all’Italia ciò di cui era stata privata da anni, la Politica. Un grande Leader ha bisogno di un grande Partito, un grande Partito ha bisogno di un grande Leader. Nel ITALIA VIVA ho abbiamo un grande Leader, con un progetto da portare avanti. Per il momento grazie Matteo.Al di là delle idee politiche che ognuno può avere, merita il rispetto di tutti noi in quanto ha dimostrato di essere un uomo di spessore… Alla faccia degli sciacalli che fino alla fine hanno gettato fango su lei e la sua famiglia.Matteo hai fatto un buon lavoro. Di certo per mettere a posto l’Italia dopo 20 anni di malefatte sarebbe servita la bacchetta magica. Adesso serve calma e lucidità per tornare in campo e riprendere il cammino interrotto, fermatosi il 4/12/2016 l’Italia ha perso una grande occasione per cambiare davvero e temporaneamente un grande statista della porta accanto. L’Italia non era ancora pronta. Ha avuto paura. Ed é stata confusa da chi la vuol governare con la bramosia del potere. Ci riproveremo, Matteo. Tempo al tempo. Io ci credo. Grazie per tutto.

TORNANDO AL: PdR devono garantire e rappresentare l’Italia, e nel momento in cui fanno ciò per cui sono stati eletti, hanno il loro consenso popolare, consenso che può essere più o meno largo a seconda dei casi e delle situazioni. Mattarella ad esempio è un PdR con un enorme consenso popolare, riconosciuto da qualunque rilevazione ma sopratutto dagli applausi che riceve ovunque dai cittadini. “Uno dei vizi capitali di una certa politica è quello di piegare la storia alle proprie esigenze…” . Anche di un certo giornalismo, si direbbe, cari MEDIA, si anche di un certo giornalismo. Magari ora vi fischiano le orecchie a tanti giornalai da cico dei pagliacci si di stampa tv e social ? Ahahahahah.

Uno dei vizi capitali di una certa politica è quello di piegare la storia alle proprie esigenze o di darne una versione diversa per far fronte ai propri guai.

