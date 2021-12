Adesso NESSUNO può dire che erano una mancia visto che sono diventati strutturali.

“A proposito di Legge di Bilancio, con il 2022 vanno in pensione i “miei” 80€, dopo otto anni di onorato servizio, trasformati in una diversa riforma dell’Irpef. Penso che siano stati un’ottima misura fiscale, di giustizia sociale e incentivo ai consumi. I risultati sono stati molto significativi, come non dimentica mai di valorizzare l’ottimo professor Marco Fortis. Ora dobbiamo dare tutti una mano, affinché nei prossimi mesi l’inflazione, il caro bollette, le tensioni geopolitiche non blocchino la ripresa italiana.”

ALTRA BELLA SODISFAZIONE PER RENZI E NOI RENZIANI: Erano così sbagliati gli 80€ che da “Bonus” che erano sono diventati strutturali all’interno di una riforma dell’IRPEF! ORA. Adesso NESSUNO può dire che erano una mancia visto che sono diventati strutturali. Grazie Matteo, anzitutto per quanto hai fatto, ed inoltre per quanto stai facendo! Non arrenderti, la storia ti darà ragione !!! ora…potrebbero. Anzi, dovrebbero, ma non si abbasseranno MAI a ringraziare Renzi e Italia Viva, rinnegherebbero loro stessi. Sembra siano nati per contrastare l’unico politico che opera per il bene comune. I fatti dimostrano esattamente questo. Ma niente, niente da fare continuano ottusamente e cocciutamente a contrastarlo con mezzi leciti e illeciti. Per fortuna abbiamo spalle larghe e soprattutto fiducia immensa in chi porta avanti le nostre idee con coraggio e lealta’ verso le Istituzioni. Continuino a cuocere nel loro brodo, la realta’ li sbugiarda e testimonia cose infinatamente diverse dalle loro bassezze.

A proposito di Legge di Bilancio, con il 2022 vanno in pensione i "miei" 80€, dopo otto anni di onorato servizio, trasformati in una diversa riforma dell'Irpef.

