Un anno fa, esattamente un anno fa, mandavamo a Giuseppe Conte una lettera con le richieste di cambiamento sul PNRR. A distanza di un anno, molto è cambiato: vaccini, economia, PNRR. Ma, soprattutto, è cambiato IL Governo #nevalevalapena #MatteoRenzi

Quello che mi fa incazzare e il fatto che non porgano le dovute scuse all’evidenza, facendo finta di niente come se nulla fosse successo.

Non fosse stato per Renzi chissà che fine avremmo fatto. Abbiamo rischiato un governo raccatta tutto in seguito ma il grande Mattarella ha permesso loro un po’ di giochetti di facciata e poi dato l’incarico al vero esperto. Ed eccocci qua a raccogliere complimenti e non fango. Vedo un grande centro a guida Matteo Renzi…sono sicuro che arriverà a prendere il 20 % e cosi come successe a Craxi (l’ultimo vero leader italiano della 1^ republica)

