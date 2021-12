Un’impresa in perdita trova sempre il modo di chiudere. Forse invece sarebbe il caso di pensare a come trattenere in Italia gli investitori esteri, piuttosto che rimuginare a sempre nuovi metodi di spremitura di tasse che finanziano i vari redditi di nullafacenza e sussidi e welfare a pioggia per pregiudicati, irregolari e spacciatori.

E se non fosse in perdita ?

E se non fosse in perdita ma avesse prospettive di migliori guadagni?

Sulla base di quell’articolo della costituzione puoi anche pensare di imporgli dei vincoli… ma se la strategia è quella, devi fare in modo che:

a) sia veramente costretta a rispettarli;

b) I vantaggi concreti prodotti dal provvedimento superino gli svantaggi.

Altrimenti stai solo piantando bandierine (o, se ti piace dirlo in maniera diversa, riaffermando un principio… ma sempre di bandierine si tratta).

PERCIO: Io credo ci sia poco da fare. Al netto di una “politica economica/sindacale” che tenga dentro tutta l’Europa evitando, appunto, il dumping di Paesi estremamente concorrenziali, è l’unica maniera per raggiungere una certa “giustizia sociale/redistributiva” è rendere “il bene lavoro” redistribuito in maniera tale che si possa riequilibrare quel “dumping”.

Questo vuol dire agire sull’organizzazione dei tempi del lavoro e su un sistema che veda una compensazione per quanti delocalizzano prevedendo delle “royalitis” sui prodotti eventualmente delocalizzati.

Tutte le altre forme: incentivi, restrizioni, penali, non incideranno più di tanto considerando l’interesse che perseguono, momento per momento le varie multinazionali e non solo.

Ciò detto rimane sempre il grande problema di una classe lavoratrice che non è in grado di unirsi in obiettivi comuni, ma continua a porsi in concorrenza fra essa.

Il decreto anti-delocalizzazioni è diventato acqua fresca

Ma sarebbe intellettualmente disonesto e strumentale sul piano politico scaricare soltanto sulla composizione della maggioranza e sulGoverno Draghi l’inefficace intervento. Vanno riconosciute le cause strutturali delle delocalizzazioni e segnalati i “vincoli esterni” ad intervenire a protezione del lavoro. Anche le organizzazioni sindacali dovrebbero alzare lo sguardo sul quadro macroeconomico e regolativo europeo: sanzioni nazionali, asimmetriche, sono poco praticabili in un mercato unico europeo alimentato dal dumping sociale e fiscale tra Stati con welfare, tassazione, salari e diritti dei lavoratori drammaticamente lontani. Certo si poteva fare di più, ma comunque sarebbe stata una riduzione al margine del danno sociale. Il punto politico decisivo è aprire un’offensiva a Bruxelles per correggere le Direttive di incentivo alle delocalizzazioni e la concorrenza al ribasso determinata dalla assoluta libertà di movimento di capitali, servizi, merci e persone. È una strada difficile da prendere. Ma va presa, in alleanza con gli altri grandi Stati europei a settore manifatturiero rilevante.

Infine, alla luce delle difficoltà politiche a correggere la rotta liberista dell’UE, andrebbe almeno evitato di aggravare il dumping sociale e fiscale alimentato dal mercato unico con l’inclusione in esso di altri Stati a welfare povero. Procedere secondo cronoprogramma all’ulteriore allargamento dell’Ue ai Balcani vuol dire, per i lavoratori e le le lavoratrici delle nazioni a welfare maturo, avere la concorrenza di altri milioni di lavoratori e lavoratrici a salario insostenibile. Si possono conseguire, come si sarebbero potuti conseguire nel 2004, condivisibili obiettivi geo-politici attraverso forme di associazione all’Ue meno soffocanti per le classi medie e per i blu collars al di qua del muro abbattuto nel ’89.

