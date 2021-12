OGGI TUTTI SI CHIEDONO IL PERCHE! Ma si sa benissimo che la causa principale degli incidenti sul lavoro è la precarietà dei contratti. Quando sai che puoi essere licenziato in qualunque momento, o meglio ancora quando sai che il tuo contratto a termine non verrà rinnovato se fai troppe storie, ti adatti a tutto. Se ti dicono di arrampicarti lo fai senza discutere, se sei donna rinunci a fare figli, se addirittura sei lavoratore in affitto (situazione ormai diffusissima) non ti metti certo a rivendicare le misure di sicurezza. L’assunzione di ispettori del lavoro è un pannicello caldo, i migliori ispettori sono gli stessi lavoratori, ma lo possono fare solo se non devono temere di perdere il posto.

AGGIUNGIAMO A TUTTO IL SOPRA LA SETTA DI GRULLANDIA CHE CON IL GOVERNO CONTE TAGLIO I FONDI INAIL PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LO Hanno tagliato perché dovevano trovare i soldi per il reddito di cittadinanza. Sappiamo poi che grazie a come è stata organizzata non e’ stata sconfitta la povertà. A loro interessava mettere la bandierina. Se poi non risolvevano il problema non interessava. Sono un disastro. Ringraziamo il governo Draghi se non siamo precipitati nel burrone!. #grazieMatteo#grazieItaliaviva#grazieDraghi#grazieMattarella.

AL LAVORO COME IN GUERRA, UN MORTO OGNI 8 ORE.

Nell’aprile del 2019 il governo Conte 1 abbassò del 30% le tariffe dell’assicurazione Inail obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico delle imprese. Uno sgravio di 500 milioni l’anno sul costo del lavoro. “Da oggi lavorare in Italia costa meno” twittò esultante l’all’ora Vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio.

Come spesso accade alle finte riforme del M5S, in combutta allora con la Lega, c’era il trucco. Quei 500 milioni in meno di costi per le imprese erano stati finanziati da un taglio di pari importo ai fondi per incentivare la sicurezza i posti di lavoro. Riducendo, inoltre, le possibilità di rimborso ai lavoratori infortunati.

Non pensate che sarebbe stata utile una forte azione sindacale di contrasto a questa misura? Magari uno sciopero generale contro le morti sul lavoro? Ma no! Da Camusso e Landini neanche un fiato.

E’ sinistra questa?

Oggi altri tre morti sul lavoro. Con questi sono saliti a dieci solo nell’ultima settimana. Il conto totale s’è perso nel web, ma a fine anno saremo sui 1100, tre al giorno di media. Non è retorica dire che si tratta di una strage infinita. Come è possibile fermarla?

Le statistiche dell’Inail dicono che la maggior parte dei morti sono dipendenti di piccole e medie imprese che lavorano in subappalto per quelle grandi, che trovano più redditizio fare eseguire alcune lavorazioni alle prime.

Se il più grande è bravo a tirare sul prezzo dell’affidamento al più piccolo ci ricava un buon margine di utile limitandosi a controllare il rispetto dei termini contrattuali. Che comprendono anche l’applicazione dei protocolli di sicurezza il cui costo, però, concorre al ribasso del prezzo che il piccolo è costretto a fare a vantaggio del grande per assicurarsi il lavoro. E sempre più spesso si taglia sulla sicurezza.

Considerando che è possibile calcolare con quasi assoluta precisione quanto costi rispettare rigorosamente le norme di sicurezza basterebbe che dalla base d’asta del progetto da eseguire fosse indicato quel costo ed emarginato dalla gara. Cioè su quel costo sia proibito fare alcun ribasso, perché sono soldi che salvano la vita. Non basterà solo questo, bisognerà controllare che quei soldi siano spesi tutti e bene, ma questo sarebbe comunque un passo avanti.

Ancora oggi questo tema meriterebbe la massima iniziativa sindacale, che invece è riservata contro la legge di bilancio del governo Draghi, sulla base della diffusione di vere e proprie falsità. Vedremo chi ha ragione nelle buste paga.

Stavano meglio nel clima confusionario e limaccioso di Conte quando, ancora prima della pandemia, l’economia stagnava, ma si potevano fare un sacco di belle chiacchiere demagogiche.

In realtà non sopportano che i problemi siano avviati a soluzione senza il loro esclusivo e determinante consenso. Una questione di ruolo e di puro potere. Quindi inventano storie. Un film già visto nel 2015/16.

