BRAVA Von der Leyen. Da quando è caduto il governo dei cialtroni giallorossi l’Italia è uscita dalla terapia intensiva.

Ue, Von der Leyen elogia l’Italia: “L’economia cresce come non mai”. Sul covid e giovani: “Qui gestione efficace della pandemia: oltre l’80% dei ragazzi è vaccinato” La presidente della Commissione europea a Milano per 100 anni dell’Università Cattolica: “Il Pil tornerà ai livelli pre-crisi entro 2022”. E rivolgendosi ai ragazzi: “Troppi ancora disoccupati, è ora di cambiare le cose. Voglio un’Europa al vostro servizio” TANTI ELOGI ALL’ITALIA DA PARTE del Presidente della Commissione Europea, anche troppi, ma anche in gran parte giusti, Solo che ha sorvolato sull’aspetto politico e tutto quello che ci ha augurato per il futuro si potrà realizzare almeno in parte solo a seconda di chi avrà in mano il timone: di chi ci governerà. Sembra che Draghi abbia mezza voglia di traslocare al Quirinale ed in questo momento sarebbe un problema. Magari non un grosso problema se da noi non ci fosse la babele balbettante che ci fa pagare con sacrifici TRIPLI ogni piccolo passo in avanti; babele fatta da Ultradestromani+ Grillodestromani+quel 45% che non va mai votare e ci fa trovare la Destromania a percentuali assurde, anche se MOLTO meno di quello che ci raccontano i Sondaggini fatti su 1180 persone in tutta Italia e adesso pure in calo inarrestabile. Anche se Draghi resterà fino a Elezioni, dobbiamo ricordarci sempre che DRAGHI è un grande Economista, ma per governare 60 Milioni non c’è solo l’Economia. Ecco che alle prossime Elezioni del 2023, per confermare tutte le belle previsioni fatte dalla Pres. della Commissione Europea, noi auspichiamo un IV& RENZI al 40% (già ci è andato vicino in non tamta remote Elezioni) ed il PD al 12% ed un Governo con PDC Gentiloni o Renzi – Ministro Economia DRAGHI – Ministro Interni Ceccanti – Ministro dell’Innovazione Riforme Boschi con delega agli Esteri RENZI – Ministro Istruzione Bonetti – e tutti gli altri Ministeri divisi fra PD e I.V.

Il tempo è galantuomo, ora tutti, tranne l’ultimo grillino sull’isoletta, lo pregano di continuare a fare il PdC. Non resta che eleggere un/una PdR garantista, istituzionale, europeista, super partes e il gioco, anzi, un nuovo capolavoro sarà fatto!

ALTRIMENTI GITATEVI E QUARDATE LEGGERMENTE IN DIETRO! E CHE VEDETE? UN. M. Travaglio: ” “Chiusure, la tregua di Natale” (Messaggero), “Feste e distanziamento: che tristezza il non Natale” (Battista, Corriere), “Quei riti di Natale restano un diritto per tutti i bambini” (Ajello, Messaggero), “I governatori tentano di salvare il Pil di Natale” (Stampa), “Pretendono di dare ordini pure a Gesù Bambino” (Farina, Libero). No, non sono i titoli di oggi: sono di un anno fa, quando il premier non era un Migliore, i giornali di destra erano ancora negazionisti, lo accusavano di rubarci il Natale e tifavano per la crisi di governo in piena seconda ondata, mentre ora tifano per la stabilità in piena quarta ondata.”.

Per non parlare della situazione delle scuole dove le classi in dad soo sempre di più ed addirittura ci sono istituti interi in dad contutte le classi…

Vi ricordate cosa scrivevano l’anno scorso la maggior parte dei media sulla ministra Azzolina? (tra l’altro l’anno scorso la minstra aveva fatto attivare circa 40mila classi in più per evitar le classi pollaio, il nuovo ministro non ha ha fatto creare manco una in più.

la propaganda può fregarti, una, due, tre volte, ma più passa il tempo e sempre meno persone ci cascano. Non per nulla nell’ultimo sondaggio fatto venerdì scorso su RAI3 per Agorà ha evidenziato che l’apprezzamento degli italiani sul governo Draghi è sceso al 48%. Mentre. Salvini ha perso ancora una volta !!!! Elezioni in Cile, l’ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente. Kast ha ammesso la sconfitta. Salvini presto arriverà la condanna in Open Arms. Il tempo è sempre galantuomo.

Salvini non sa proprio trovare più argomenti per la sua meschina propaganda, e auspica la vittoria di un candidato di estrema destra alle presidenzali in Cile. La tessera è stata scoperta dal giornalista cileno Mauricio Weibel che l’ha diffusa sui social. Ha fatto subito scalpore ed è diventata virale. È stata visionata dall’Associated Press che ne ha ottenuto una copia dall’Archivio tedesco. Questo smentisce le dichiarazioni risentite del vincitore al primo turno alle elezioni presidenziali che tra due domeniche, il 19 dicembre, sfiderà al ballottaggio il candidato della sinistra Gabriel Boric. Davanti al giornalista che lo intervistava nel 2018 chiedendogli di suo padre, un nazista fuggito in Sudamerica subito dopo la guerra, Kast si inalberò: “Perché usa quell’aggettivo, nazista? Quando c’è un conflitto, un giovane di 17,18 anni, non ha scelta. È obbligato ad arruolarsi. Se non lo fa viene fucilato. Mio padre ha solo obbedito a un ordine. È stato un soldato, come tantissimi altri tedeschi”.

Michael Kast non è accusato di niente. Non avrebbe commesso o partecipato alle atrocità di cui si sono macchiati tanti aderenti al Partito nazionalsocialista dei Lavoratori. Resta il fatto. Acclarato adesso da un documento ufficiale che sbugiarda l’avvocato 55enne. Avere un presidente con chiare simpatie per la dittatura di Augusto Pinochet, figlio di un nazista, sarebbe una macchia insopportabile per un Paese che ha pagato un prezzo altissimo nei 17 anni di feroce dittatura militare. Nessuno aveva obbligato Kast padre ad aderire al progetto di Hitler.

Tranquilli, perche chi legge e si informa ( e quindi utilizza la rete) sa bene chi racconta bufale e chi riporta solo i fatti facilmente reperibili e chi racconta bufale ed è evidente che non sono certo io.

E Viva la DX italiana che quando ha governato ha massacrato e tagliato i fondi per MLD alla Sanità pubblica (ma regalando fondi a quella privata), alla Scuola, alla Giustizia ,quindi tagliato tutti i servizi essenziali compreso i fondi per le forze pubbliche, aumentato a dismisura il debito pubblico, che ha firmato gli accordi di Dublino sui migranti, che ha regolarizzato in un colpo solo più di 650mila clandestini, fatto leggi ad personam per salvare qualcuno dalla galera, aumentato la povertà e reso precario al massimo il lavoro dipendente con la legge Biagi e che nel 2011 stava facendo fallire il Paese e ci ha “regalato” il governo Monti. Come si fa a non volere ancora questi “fenomeni” C’è proprio da sperare che tornino presto al governo…

BRAVA Von der Leyen. Da quando è caduto il governo dei cialtroni giallorossi l’Italia è uscita dalla terapia intensiva. ultima modifica: da

