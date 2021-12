E ORA E ANCHE PASSATA CHE! Il Governo introduca l’obbligo vaccinale, è l’unico modo per sradicare questo zoccolo duro”

“Il Governo introduca l’obbligo vaccinale, è l’unico modo” “Abbiamo fatto di tutto per convincerli, solo così sradichiamo questo zoccolo duro”

“Il Governo deve introdurre l’obbligo vaccinale. Faccio l’esempio in LOMBARDIA: ci sono ancora 400mila persone non vaccinate. Potranno sembrare poche rispetto a una popolazione di quasi 6 milioni. Ma in termini assoluti è un numero altissimo, che mette a rischio gli altri abitanti” Dico ciò perche “personalmente, quando si dice che oltre al Super Green pass ci vuole un tampone per andare al cinema, si manda un messaggio sbagliato: si rischia di sostenere che la copertura della vaccinazione sia poco efficace. E che questo farmaco non sia l’arma principale contro il Covid. Invece abbiamo visto che la dose booster ha aumentato le difese contro le varianti”.

“abbiamo o hanno fatto di tutto per convincerli e ormai l’unico modo per sradicare questo zoccolo duro è l’obbligo vaccinale. Per questo chiedo all’esecutivo di introdurlo su tutto il territorio nazionale”. In questa fase, “dobbiamo correre con le dosi di richiamo – e spingere chi non lo ha ancora fatto, a vaccinarsi. Non ci sono altre strade per alzare un’ulteriore barriera contro la variante Omicron. Se fossimo partiti un mese prima con il booster, ora avremmo raddoppiato la platea degli immunizzati. Si deve recuperare il tempo perduto e a questo punto non ci resta che l’obbligo vaccinale. Il contact tracing – aggiungo – è importante e noi abbiamo anche aumentato gli slot in alcuni hub dove si sono registrate delle file. Ma i tamponi non sono uno strumento per arginare il virus: capita che il giorno nel quale ti sottoponi risulti negativo, ma magari stai già incubando la malattia.

Quello che serve è vaccinarsi. E, lo ripeterò fino alla noia, per questo dobbiamo andare verso l’obbligo, limitando anche la circolazione di chi non si è immunizzato”.

La questione vera, per evitare soprattutto una maggiore pressione sugli ospedali, è imporre l’obbligo di vaccini a tutti e tranquillizzare gli italiani sulla bontà del farmaco. Tutti gli studi stanno dimostrando che i vaccini riducono i rischi di contagio con tutte le varianti. Ci tengo a dire che dobbiamo tutti mantenere la calma e non seguire inutili allarmismi. Anche perché se si spiega la situazione alle persone, come dimostra la corsa dei genitori a vaccinare i bambini – l’hanno fatto in 12mila – poi la gente ti segue”.

PURTROPPO! La storia del vaccino è anche una questione politica e non ne capisco il motivo. Basti sentire da 2 anni a questa parte Meloni e Salvini che prima no Mask, poi apri tutto, poi “ mi vaccinerò se lo dice il mio medico” ( infatti sono stati tra gli ultimi fra i politici a farlo ) ora una dice che non vaccinerà MAI sua figlia e l’ altro che bisogna riflettere prima di vaccinare i bambini ( non so da che pulpito perché non è un medico ).

Ma forse una motivazione politica a ben guardare c’è: sono “ conservatori” nel senso peggiore del termine. Infatti i contrari al vaccino erano anche i loro amici Bolsonaro e TRump e anche Bojo sappiamo cosa diceva e il suo “ tana libera tutti” sta producendo 90.000 contagi al giorno.

Da sottolineare che le culture più arretrate, quasi medioevali, come io talebani, sono contrari a TUTTI I TIPI DI VACCINO.

E ORA E ANCHE PASSATA CHE! Il Governo introduca l’obbligo vaccinale, è l’unico modo per sradicare questo zoccolo duro” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo