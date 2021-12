Il PD è rimasto senza alcuna personalità, senza nessuna individualità. In pratica uno zerbino.

“Non esiste alcun campo largo anzi, è un campo da tennis tra Letta e Conte, un campetto striminzito con l’erba rinsecchita. Tra l’altro voglio proprio vedere come faranno a trovare una soluzione quando arriverà il momento delle elezioni, anche perché fino ad ora non sono mai riusciti a mettersi d’accordo. Conte ha persino rifiutato la proposta di Letta che gli aveva offerto il seggio blindato del centro storico di Roma.

Noi di ITALIA VIVA ci auguriamo che il Pd, con il tempo, ritrovi se stesso e abbandoni questo tentativo di accanimento terapeutico verso quel che resta dei populisti e torni a ragionare con le forze riformiste che hanno consentito la nascita di questo governo e che credono appieno nell’agenda Draghi.”comunque. Ribadiamo quanto espresso da Renzi sul ruolo chiave del centrodestra nella scelta del prossimo presidente della Repubblica: “Se ci riescono, che si dimostrino all’altezza di questa responsabilità”. Sul cantiere del centrosinistra e sulle interlocuzioni tra Pd e M5s, l’esponente renziano non ha dubbi: “Spero che il Pd ritrovi se stesso e abbandoni questo accanimento terapeutico verso i populisti”

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Renzi sul ruolo da “King maker” del centrodestra in vista dell’elezione per il Quirinale. Al di là delle polemiche, qual era il senso delle nostre parole?

“Renzi ha detto una cosa molto semplice, cioè che in questa tornata il centrodestra, a differenza delle ultime elezioni per il Quirinale, ha la maggioranza relativa dei grandi elettori. Ovviamente questo non è sufficiente per eleggere il Presidente della Repubblica, però mette il centrodestra nella posizione di dover dimostrarsi all’altezza di questa responsabilità e provare, se ci riescono, ad avanzare una proposta”

Se ci riescono…

“Sì, perché il centrodestra è praticamente diviso su tutto. Anche sul Quirinale, non mi pare che i desiderata della Meloni siano gli stessi della Lega o di Forza Italia. Speriamo che siano in grado di formulare una proposta che non sia di bandiera e capace di raccogliere voti anche oltre il loro schieramento, anche se, purtroppo, i nomi che circolati finora non mi sembra che rappresentino questo spirito”

Che proposta SI auspica quindi?

“Noi vorremmo un Presidente come è stato Mattarella: una persona capace di essere terza, autorevole, di guidare il Paese in condizioni difficili, ma anche fermo e risoluto quando è stato necessario difendere la posizione europeista e atlantista dell’Italia, messa in discussione dal governo gialloverde. Il messaggio di Renzi era molto chiaro: se il centrodestra è in grado, allora che proponga una figura che possa rappresentare una garanzia per tutti, altrimenti vorrà dire che cercheremo di lavorare per essere decisivi, come siamo già stati in tutti gli snodi fondamentali di questa legislatura, per imporre la linea di un Presidente condiviso e sostenuto dal maggior numero di forze parlamentari possibili”

E se il centrodestra candidasse Berlusconi?

“A parte che non mi sembra sia all’ordine del giorno e comunque in questo momento, con l’uscita dalla pandemia, la ripresa appena avviata e il Pnrr da completare fino al 2026, l’Italia ha bisogno di un Presidente eletto a larghissima maggioranza, che sappia essere autorevole e sopra le parti. Contrasteremo fino alla fine il film di un Presidente eletto muscolarmente sul filo dei numeri, perché al Paese serve qualcuno che possa raccogliere consensi dal Pd a Fdi”

Il PD è rimasto senza alcuna personalità, senza nessuna individualità. In pratica uno zerbino.

