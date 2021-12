Renzi: “Giudizio positivo sul governo Draghi ma era scontato. Quirinale? Serve un regista…”

“La terza dose deve essere fatta cinque mesi dopo la prima dose e non dopo la seconda dose. E poi basta Green Pass a chi si fa il tampone: il Green Pass va dato solo ai guariti e ai vaccinati”.

Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista su La Nazione.

“Un anno fa abbiamo aperto la crisi e ci hanno criticato tutti. Persino nei bar di Firenze mi dicevano: “non si apre la crisi in piena pandemia”. Oggi tutti si rendono conto che aver aperto quella crisi ha salvato l’Italia. L’avevamo detto sì. E soprattutto l’abbiamo fatto. Contro tutti e contro corrente – rivendica Renzi. Oggi al Governo chiedo solo di accelerare sulla terza dose. Cinque mesi dalla seconda dose sono troppi, bisogna fare cinque mesi dopo la prima dose: è l’unico modo per ridurre i contagi. Ma il giudizio sull’esecutivo è comunque molto positivo” aggiunge.

Capitolo Quirinale, il leader di Italia Viva afferma: Renzi: la destra anche se ha i numeri non ha il candidato. Matteo Renzi parlando dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica ha detto: le carte per l’elezione del Quirinale le dà il Parlamento, quindi tutti gli schieramenti, sia la destra che la sinistra. Certamente serve un regista, l’ultima…

“Serve un regista: l’altra volta il mio Pd aveva meno grandi elettori di quanti ne ha oggi il centrodestra. Ma noi avevamo una strategia, andare alla quarta votazione, e un candidato poco conosciuto ma molto forte, Sergio Mattarella. Oggi la destra ha i numeri. Non mi pare che abbia però né una strategia, né il candidato. A gennaio spero che tutti arrivino con le idee più chiare”, che proprio su Mattarella aggiunge” Il bis di un Presidente della Repubblica è un tema complicato. Mattarella lo ha sempre escluso, conoscendolo non credo che cambierà idea. A me resta la soddisfazione di aver aiutato a individuare un ottimo Presidente della Repubblica: anche in questo caso possiamo dire che il tempo è stato galantuomo”.

Renzi: “Giudizio positivo sul governo Draghi ma era scontato. Quirinale? Serve un regista…” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo