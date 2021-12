COME NASCE UNA CHARACTER ASSASSINATION? OVVERO: CITTADINI BUGIARDI A LORO

Coglionazzo! grazie del commento livoroso che da la prova plastica della verità che scrivo. Torna ancora, sei un testimonial perfetto. Sei il rappresentante perfetto della ditta che ha lavorato accanitamente contro il Pd del 40%. Velenoso e bugiardo. Ok che l’italiano hanno la memoria corta loro ricordano solo Renzi , che questi qui sopra non riescono neppure ha legargli le scarpe tanto che sono pochini! Politicamente)e una malattia che colpisce anche e soprattutto i media. Se una cosa la dicono Letta o Conte Di Maio rientra tutto nella norma e non fa notizia. Se la stessa identica cosa la dice Renzi o in generale IV…si scatenano retroscena e illazioni malevoli a più non posso. Se Letta e Conte dicono che per eleggere il PDR bisogna confrontarsi anche con la destra, niente scandali. Se lo dice Renzi o qualcuno di IV, apriti cielo. Oggi il sito di Repubblica si sofferma sulle ultime parole della Boschi rea, ancora una volta, d’aver detto che bisogna scegliere un PDR il più possibile condiviso…e poiché è un concetto espresso pure da Salvini…la Repubblica cosi sentenzia: “ciò conferma quello che abbiamo sempre detto e cioè che c’è tanto feeling tra la Lega e Italia Viva”. Sipario. Rimane il fatto che i tre personaggi citati sopra. Sono tre indecenti mentitori da mettere alla gogna mediatica come fanno sempre loro e non sono soli ce ne sono ancora tanti altri, ma questi sono veramente il peggio in senso assoluto. Incapaci do qualsiasi iniziativa per il bene di tutti, coltivano solo il loro orticello distribuendo promesse e smentendosi continuamente!

Questo, purtroppo, non depone a favore degli italiani, che si dimostrano sempre più incapaci di un pensiero autonomo. PECORE, PECORE ,PECORE! e mi son limitato a solo questi tre…la gente, aizzata dalla ditta pd, ricorda e vuole ricordare solo 1)ma non doveva lasciare la politica.. 2)ah l articolo 18 3) ma non è di sinistra e la lega e forza Italia sono al governo per colpa sua 4)prende i soldi dal Arabia che è una dittatura !! ma mai che dicano che ha governato bene, che grazie a lui ci sono ottime leggi dalle unioni civili, agli 80 euro, all’esenzione IMU per l abitazione principale, grazie a lui ha mandato a casa Salvini e Conte, persona inutile, e grazie a lui abbiamo Draghi. Renzi è sempre stato un profeta aveva previsto che ddl Zan così non sarebbe passato ma invece di dare la colpa palese al pd , la danno a lui perché non c’era, insomma odiare Renzi si fa prima che guardarsi allo specchio e vedere la causa della propria frustrazione!!