Dopo quello che è successo con Conte a Palazzo Chigi, il presidente Draghi e il sottosegretario all’Editoria Moles farebbero bene a separare nettamente il destino delle convenzioni delle agenzie di stampa con il ruolo del Governo. E’ opportuno che se ne occupi il Parlamento, come ho chiesto più volte.

Durante il Governo Conte si verificò, proprio un anno fa, un gravissimo episodio. Emerse la notizia che Conte fosse indagato per l’uso della sua scorta da parte della compagna, ma il caso fu insabbiato da quello che apparve come un vero e proprio depistaggio informativo di Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio, infatti, fece filtrare l’esistenza di una relazione di servizio al Viminale che assolveva Conte, ma la ministra Lamorgese alcuni giorni dopo in Aula smentì seccamente l’esistenza di tale relazione. La notizia, però, bastò a far cadere il caso di “Conte indagato”, titolo che alcune delle principali agenzie di stampa non pubblicarono mai.

Per questo deve essere il Parlamento a finanziare, in modo trasparente, le agenzie di stampa, per tutelare la libertà dell’informazione e per evitare che ci siano dubbi o rischi di pressioni da parte di qualche solerte uomo comunicazione del governo che non abbia chiaro quale sia il lavoro previsto dal suo incarico pubblico. I casi Casalino non devono più potersi verificare.

No rosiconi no è paura anche se per voi, magari è un jolly per tutte le soluzioni ..come ripetono in tanti viste le situazioni sin troppo paradossali che ha creato la Pochette..e mi ritorna in mente il ” mercato delle vacche alla Ciampolilli” del 18 gennaio… poco meno di un anno fa.. non è paura..ma avere la netta sensazione che stai al tavolo da gioco con un baro e un altro che ti spia le mosse alle spalle…. In effetti è un baro, sta con Salvini e poi ora Letta ,e fa riunire 500 super specialisti per 3 mesi e non dice cosa hanno trovato e proposto, nasconde i piani di investimenti ai ministri. gli sta bene ogni minestra purche ci siano poltrone da occupare, dice di condannare chi fugge dai processi e lui non voleva mollare i servizi e dovresti parlarci dei suoi fedelissimi e del suo studio, chiaro che da uno così devi avere paura. E a voi non vi preoccupava la sua incompetenza e la mancanza del l’istruzione governativa istituzionale? BRAVO Anzaldi che ci comunica sempre molte informazioni preziose per mettere a fuoco situazioni di manipolazione grave e gravissima dell’informazione istituzionale e dell’amministrazione pubblica. Condividiamo al meglio.

