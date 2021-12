Per il Quirinale le carte le dà il Parlamento. Quindi tutti, la destra ma anche la sinistra. Ma serve un regista: l’altra volta il mio Pd aveva meno grandi elettori di quanti ne ha oggi il centrodestra. Ma noi avevamo una strategia, andare alla quarta votazione, e un candidato poco conosciuto ma molto forte, Sergio Mattarella. Oggi la destra ha i numeri. Non mi pare che abbia però né una strategia, né il candidato. A gennaio spero che tutti arrivino con le idee più chiare.

Speriamo in bene Matteo. Trovo tutto questo parlare nelle tv, con il toto nomi, molto sgradevole, fuori.luogo e offensivo sia per il Presidente Mattarella che per il Presidente Draghi. Anche a Mezz’ora con la Annunziata uno spettegolamento da comare in cortile. Mi da’anche molto fastidio sentire tutte le strategie solo in funzione del potere che il Presidente darebbe al.partito.di riferimento.

I politici non si smentiscono mai, i cittadini sono all’ultimo.posto dei loro pensieri.

L’elezione di Mattarella rimane una delle azioni politiche più belle del governo Renzi… Tanta ammirazione e rispetto. E, più importante, non dimentico! e anche ora tirera fuori l asso dalla manica come hai fatto con Mattarella….grande strategia politica!!!! Renzi ha dimostrato sempre grande intelligenza politica. A questo giro la soluzione ottimale sarebbe Gentiloni, o in subordine Cartabia. Ma lo scrivo sottovoce, per scaramanzia. Spero davvero che tu riesca ad influenzare anche questa scelta come è successo negli ultimi anni per gli avvenimenti più importanti della vita politica del nostro paese . Grazie Matteo .

RENZI CON RAGIONE DICE CHE! Per il Quirinale le carte le dà il Parlamento.Ma ricordiamoci che abbiamo! Un parlamento ridotto ad un cumulo di macerie composto da persone inesperte e perlopiù presuntuose.Fortunatamente Draghi è autorevole e questo legittima anche un doveroso atteggiamento autoritario.Quando vedi questi nanerottoli insulsi davanti a draghi capisci la differenza tra chi è lì perché è cascato dal letto e chi invece ha governato il proprio destino per il bene suo e del ruolo che occupa adesso.Purtroppo il ruolo del presidente della Repubblica non rende giustizia allo statista.Draghi è una eccellenza italiana non un padre buono.E uomo da decisioni pratiche non un garante.Lo vedi e capisci quanto si rompe le scatole a fare da bambinaio ma adesso il bambinaio serve a palazzo Chigi.Una personalità di prestigio affidabile ed equilibrata la si può trovare tra chi ha dimostrato con il lavoro e la serietà la conoscenza della situazione italiana degli ultimi vent’anni.A destra sarà disponibile poco o nulla.I tempi inoltre sono maturi per una donna….RENZI! siamo come sempre nelle tue mani anche se ora più che il coraggio serve diplomazia. Che possiedi. Quando sarà il momento giusto…saprai essere all’altezza

