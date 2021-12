RENZI: IL PIACERE PIU GRANDE NELLA VITA E FARE CIO CHE GLI ALTRI DICONO CHE NON PUOI FARE.

Matteo Renzi protagonista della scena politica attuale e delicata con competenza e senso dello Stato, indica, sollecita prossime azioni determinanti per l’Italia a favore dei suoi abitanti nessuno escluso. Attaccato come sempre e come nessuno dai suoi “rivali” politici, segue la sua strada, quella che Italia Viva con coraggio e senza “odio” gli riconosce. Costruisce giorno dopo giorno con un solo imperativo ” …che tutti facessero il loro mestiere senza sconfinamenti di ruolo (vedi caso Open).Augura che la destra con i suoi numeri importanti segua una valida strategia che tutto il Parlamento possa condividere per le elezioni di un grande uomo degno successore del Presidente Mattarella: preziosa azione che fu proprio di #Renzi. Infine un attento sguardo alle politiche sanitarie per una determinante tutela della salute pubblica: lo strumento del Green Pass che sia valido solo per i grandi numeri: vaccinati e guariti.Salute e lavoro: benessere di comunità.

Matteo Renzi e con lui Italia Viva è alla continua ricerca di cosa poter fare per il bene di tutti. Per questo si confronta con studiosi ed esperti, questa in fondo è la ragione di tutte le Leopolde, dei tavoli di lavoro, autentiche fucine di incontro aperte a tutti. Ecco come si costruiscono le riforme, come si fa politica, la politica autentica! È questa grandezza e singolarità, che vogliono ocultare quelli incapaci di fare POLITICA. Gente che non vuole l’evoluzione dell’Essere Umano nel ruolo di voler diventare OGNI GIORNO MIGLIORE. #RiformiamoItalia. Renzi, ha fatto SEMPRE tutto ciò che gli altri dicevano che non si poteva fare. Senza odio, ma per il bene del Paese, ha rotto con Berlusconi ( cosa che ti è costata il Referendum Costituzionale e che lui in primis, ma tutti noi ancora scontiamo) per far eleggere un grande Presidente della Repubblica: Mattarella; Hai evitato che Salvini prendesse i pieni poteri, con una incredibile “mossa del cavallo”; Con un’altrettanto incredibile mossa del cavallo, hai fatto ciò che nessuno pensava si potesse fare: hai disarcionato l’ uomo più amato d’Italia: Conte. Ha creato così le condizioni per la nomina di Draghi, l’ uomo più autorevole e stimato nel mondo intero. HA SEMPRE FATTO CIO’ CHE SEMBRAVA IMPOSSIBILE. Perchè abbiamo fiducia in lui, sappiamo che al momento in cui sarà necessario, scoprira le tue carte e garantira all’ Italia e agli italiani, il miglior Presidente della Repubblica e lascera la gestione del PNRR in mani assolutamente sicure. NOI CI FIDIAMO DI LUI,IL RENZI, E SAPPIAMO CHE FARA L’ IMPOSSIBILE PER METTERCI IN BUONE MANI. Se poi sarà una persona indicata dalla destra, ma veramente super partes. che garantirà la terzietà, ben venga. Anche a destra ci sono persone perbene e illuminate. SENZA ODIO, MA PER IL BENE DEL PAESE, ha fatto mosse impreviste ed imprevedibili che ci hanno sempre salvati. SO CHE LO FARA ANCHE STAVOLTA! #GRAZIERENZI!!! Andare controcorrente è sempre più faticoso, ma possiamo dire che #nevalevalapena.

PS: Risvegliamo le possenti forze che giacciono sepolte in ogni Essere Umano, risorgete, risvegliatevi! Fate che i ruoli tutti della centralità d’ogni Paese (quindi ogni pubblico impiego/potere/ruolo) vengano assegnati a tempo determinato a persone competenti e preparate, sì, ma anche desiderose di tornare comuni cittadini alla fine del mandato per verificare ciò ch’han fatto. Fate anche che le attività economiche fondamentali dei Paesi siano ricondotte nel pubblico.

Non vi saranno più dispotici monarchi, eterni tiranni, burocrati carrieristi assunti e fidelizzati a vita come vollero re e duci ad addomesticare, controllare, vessare nonché gabellare la popolazione e divorare la Res Publica. Inizierà invece un lavoro produttivo di tanti utili beni e servizi ad opera degli stessi coinvolti, premurosi e preparati cittadini. E così sarà possibile garantire anche un potere ed un reddito minimi ad ogni essere umano.

Non solo l’economia inizierà a girare regolarmente e banche e multinazionali non sottometteranno più gli umani, interi Paesi e Continenti. Non solo imprese e professionisti non si approfitteranno più degli esseri umani inermi. Non solo la corruzione e criminalità quasi spariranno. Ma ci scorderemo pure l’incubo di associazioni, movimenti, partiti e la farsa stessa delle elezioni: che sempre avalleranno il volere d’ogni cricca, elite, lobby e mafia.

Perché i migliori tra gli assunti, tanto nel pubblico quanto nel privato settore, potranno ascendere direttamente ai seggi in Parlamento grazie a valutazioni raccolte sul campo durante il loro servizio od attività di lavoro.

Pari tra pari, liberi, felici e sereni finalmente vivremo!

UN bel sogno!. Chissà, co RENZI E ITALIA VIVA potrebbe anche avversi

RENZI: IL PIACERE PIU GRANDE NELLA VITA E FARE CIO CHE GLI ALTRI DICONO CHE NON PUOI FARE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo