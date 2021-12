Tempo galantuomo. 2023 a casa incapaci cialtroni A CASA, tutti nel tunnel del Brennero con Tontinelli

Tempo galantuomo.

Un anno fa, proprio in questi giorni, Pd e M5S erano sulla linea “o Conte o elezioni”; oggi sono talmente affezionati a Draghi a Palazzo Chigi che è diventato “insostituibile”.

Angela Merkel elogia la gestione della pandemia del generale Figliuolo ed esultano, l’Economist premia l’Italia ‘paese dell’anno’ e festeggiano.

Fino a qualche mese fa blindavano il PNRR di Conte e ci accusavano di mettere in pericolo il futuro dell’Italia…Ora si ricredono, meglio tardi che mai.

“L’economia in Italia cresce come non mai”. A dirlo questa volta è la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen a Milano per i 100 anni dell’Università Cattolica e aggiunge “tornerà ai livelli pre-crisi entro metà 2022″.

Chissà dove saremmo finiti senza un nuovo governo con Draghi, sull’assurda strada cara a Conte, con miliardi buttati nel cashback e un PNRR fatto di bonus e assistenzialismo.