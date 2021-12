Brava MEB! E ai mapancisti un bel sorriso!!

Mi dà un enorme fastidio pensarlo, ma lo penso. I partiti maggiori continuano a gingillarsi con una montagna di chiacchiere senza senso, quindi inutili, sul Quirinale, palazzo Chigi e dintorni.

Tra i due palazzi c’è la vecchia Galleria Colonna, da qualche anno restaurata e ribattezzata “Alberto Sordi”, dove fino alla fine degli anni ’70 si ritrovavano un sacco di perdigiorno per discutere di politica.

Il personaggio dell’italiano “medio” impersonato da Albertone, ritorna nelle espressioni di maniera e un po’ ridicole dei Salvini, Meloni, Letta e Conte, che fanno finta di saperla lunga, ma non la dicono per non rovinare le tattiche, sostengono. In realtà non sanno niente, semplicemente perché non c’è niente da sapere se non le loro personalissime idee confuse.

Sette anni fa c’era un centro di gravità rappresentato dal PD di Renzi. Che, faccio notare, aveva un numero minore di grandi elettori di quanti ne abbia oggi il centro – destra, ma riuscì ad essere decisivo. Mentre il centro – destra sta dimostrando di non avere la minima idea di come svolgere il ruolo unitario che i numeri, ahinoi, gli affiderebbero.

Di contro il centro – sinistra sembra un vecchio Ganimede che arranca patetico con la sua gamba di legno, il M5S, che non risponde agli input nervosi, e nasconde le sue paure mascherandole da pretattica.

Hanno passato sette anni, gli uni e gli altri, a demolire da destra e da sinistra tutto quanto di positivo si tentava di fare e temo che, stavolta, non ci sarà nessun Renzi a cavare le castagne dal fuoco per tutti.

Così, per ora, giocano entrambi a ruba bandiera. Chiacchiere e congetture inutili.