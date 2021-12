Chi si ribella, qualche volta vince. Viva il Cile.

Si chiama Gabriel Boric, ha 35 anni e per chi non lo sapesse da qualche giorno è diventato il primo millennial a governare il Cile. Grazie a una vittoria schiacciante alle ultime elezioni, più di quanto si potesse immaginare, il classe 1986 di Punta Arenas è il più giovane dei presidenti degli Stati del Sud America e quello che ha ottenuto il maggior numero di voti nella storia del Cile.

Laureato in giurisprudenza e deputato dal 2014, Boric è diventato pian piano il leader della sinistra cilena che lo ha portato fino al successo alle presidenziali. Con oltre il 56% dei consensi con la coalizione Apruebo Dignidad, Boric ha sconfitto al ballottaggio José Antonio Kast del Frente Social Cristiano. Il neo presidente cileno entrerà in carica il 22 marzo 2022.

Un duro colpo per il IV Reich da parte di un popolo, che si spera finalmente abbia fatto per SEMPRE i conti con il criminale periodo di dittatura del passato. Va ricordato che il candidato della Destra, è figlio di uno dei 60.000 nazisti, fatti “emigrare” in Sud America, da Foster Dulles nel 1946/47, e uno dei Principali “consiglieri” (vedasi torture) di Pinochet. Questa vittoria, troverà non pochi ostacoli, da “democratici” oppositori interni, e già le educande della CIA saranno al lavoro, per frenare “democraticamente” il programma SOCIALE di Boric, perchè non si espanda ulteriormente in Sud America, altrimenti Zio Sam rimane “disoccupato” dovendo abbandonare il “podere” Sud America.