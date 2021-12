Draghi: “Il governo andra avanti indipendentemente da chi ci sarà. Sono un nonno al servizio delle istituzioni” Il premier alla conferenza stampa di fine anno: “Questo esecutivo ha fatto molto di più di quel che era stato chiamato a fare”. Sul Covid: “Omicron apre nuova fase della pandemia. Priorità terza dose”

“Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni”. Il merito degli elogi all’Italia “è merito degli italiani”….Questo è uno statista vero come pochi se ne sono visti in questo paese attraversato e martoriato dalla pochezza civica e politica.

E’ un discorso, quello di Draghi, che assomiglia molto ad un addio alla poltrona di Presidente del Consiglio. Per andare ad occupare quella di Presidente della Repubblica con un larghissimo gradimento.Al suo posto? Un suo uomo. Un amministratore. La politica da tempo ha mostrato la sua incapacità e la sua disonestà intellettuale ( e non solo) nel governo del Paese. Il Paese ha bisogno di competenza e credibilità. Ha bisogno di allontanare buffoni e incapaci dalle decisioni importanti.Ben venga una situazione di questo tipo. E chi si metterà di traverso, si dovrà assumere la responsabilità del tracollo economico e sociale del Paese.

“Il governo ha fatto di più di quello per cui era stato formato”. Malgrado le continue emergenze e fisime, e i partiti l’un contro l’altro armati. Non sempre con la gratitudine dovuta. E discreta ipocrisia. Da alcuni ufficialmente lodi, ma dietro le quinte ostruzionismo. Ricordiamoci di questo, quando a breve inizierà il tiro al bersaglio elettorale, i partiti vorranno riprendersi il loro vecchio potere e Draghi se ne andrà.

Personalmente ritengo Draghi più adatto al suo attuale ruolo, riuscendo a fare da paciere tra soggetti rissosi e soprattutto godendo di fama internazionale, concede per una volta all’italia il suo giusto ruolo, tante volte massacrato da politici incompetenti davvero miserevoli. Ma se rimanesse PdC lo sarebbe solo per un anno e poco piu’. Penso che invece da PdR darebbe garanzia di sicura autorevolezza e difesa della Costituzione per 7 anni. Quindi servirebbe um RANZI. Ma i pastiti (nongli italiani) non lo vogliono, perche sarebbe una smerdata per i sudetti partiti. Quindi serve un tecnico? I politici se ne facciano una ragione e costruiscano una classe politica all’altezza del ruolo.

C’è solo da sperare che l’attuazione del PNRR vada come auspicato da Draghi e che non siano sprecati preziosi quattrini. Quanto alle elezioni del PdR, Draghi è nella invidiata condizione di avere già da tempo non solo una ricca pensione, ma anche la possibilità di lavorare come PdC, PdR, Presidente della Commissione EU, Segretario della Nato. Ossia l’esatto contrario della quasi totalità degli Italiani. A noi interessa che se Draghi accetta di continuare a lavorare per il Paese, a Roma o a Bruxelles, lo faccia al meglio, per il bene di tutti.

