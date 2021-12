Torniamo al Quirinale. I leader dei maggiori partiti, tranne Fdi, hanno espresso la volontà che Draghi resti al governo. È anche la vostra posizione?

«Quelli che un anno fa dicevano “O Conte o morte” oggi dicono “c’è solo Draghi”. Non mi pare un atteggiamento di grande serietà e noi non tiriamo il premier per la giacchetta. Un anno fa con la scelta di aprire la crisi abbiamo salvato l’Italia. Sette anni fa con la scelta di indicare Mattarella abbiamo garantito un mandato presidenziale di alto rilievo. Abbiamo le carte in regola per dire che su questa partita saremo seri, determinati, forse decisivi».

In quanto a serietà ITALIA VILE non può insegnare nulla a nessuno. Brava insistete non pensate a chi non sa fare politica e sanno solo sbraitare grazie.

Da Conte a Draghi, da Arcuri a Figliuolo. Basta questo per smentire gli idioti che commentano a vanvera anche su questa pagina. Italia Viva c’e’ e fa POLITICA, le chiacchiere le lasciamo ad altri! BRAVISSIMA Maria Elena, ripetiamo all’infinito quel che siamo stati capaci di fare per salvare l’Italia dall’inetta gestione Conte.E si ne NEVALEVALAPENA Italia Viva sempre due passi avanti con la sua azione politica sempre decisiva detta e detterà l’agenda per eleggere il nuovo presidente della Repubblica sicuramente Renzi darà le carte decisive. Quelli che dicevano o Conte o morte…ora nn lo dicano più, si vergognano! E vorrei sentirli direi tre che con l’azione di RENZI ora in ITALIA abbiamo uomini politici dell’anno Mattarella Draghi e Renzi che hanno elevato l’Italia il primo paese in Europa da esempio avere gestito al meglio la crisi economica e pandemica ognuno nei propri compiti istituzionali

“Riepilogando, abbiamo un Presidente della Repubblica e un premier voluti con forza, lungimiranza e contro tutti da Matteo Renzi. Questa la realtà. Sarà forse il caso di finirla di perdere tempo ad alimentare pregiudizi, fango, maldicenze, falsità contro Renzi e ammettere una volta per tutte che potrà essere antipatico (non lo è se lo conoscete) ma in politica per gli interessi dell’Italia è una fortuna che ci sia? E anche per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, Renzi sarà determinante per dare una via di uscita positiva e utile per le sorti democratiche-europeiste della nostra nazione.”

Leggo giudizi nei confronti di Matteo Renzi che sono dettati semplicemente dall’ignoranza dei leoni da tastiera e inculcategli da miserrimi personaggi che hanno avuto paura della bravura e le capacità di Matteo. Ormai personalità di spicco in qualsiasi campo danno i meriti del successo del presidente del consiglio Mario Draghi e del presidente della repubblica Sergio Mattarella, a Matteo Renzi. Proprio pochi minuti fa ho sentito elogiare Matteo Renzi e ringraziamo lui del successo che sta avendo l’Italia in Europa e nel mondo!Denigratori, studiate. Ragionate, se ci riuscite, con la mente sgombra da preconcetti! È un consiglio spassionato!

