VERI MOTIVI PER CUI RENZI ANDAVA ABBATTUTO

Renzi, con coraggio e determinazione a tentato di farci uscire dal medioevo politico e rigenerare una classe dirigente corrotta e compiacente compreso.il PD e i vari D’Alema non.glielo hanno permesso perché avrebbero perduto per sempre la reputazione che si erano coszruita di persone di.sinistra e oneste. Ma Renzi risorgera’, ora aspettiamo l’elezione del capo dello Stato e poi vedremo.

Leggete questo esauriente questo post, non e mio e di ENZO PURO ,che racchiude le vere motivazioni di una guerra scatenata senza esclusione di colpi a quel personaggio troppo scomodo troppo irruento e lungimirante sui mali del paese. In realta’ questo paese, le riforme necessarie che potevano farci fare un salto di qualita’ non le voleva proprio fare. Un post da leggere fino in fondo per capire qualcosa di piu’ sul ragazzo di Rignano.Tutti dovrebbero leggere e capire cosa c’è scritto e DEI BRAVI GIORNALISTI dovrebbero fare di questi argomenti SERI e IMPORTANTI l’oggetto delle loro indagini e riflessioni politiche. Ma siamo quasi certi che non succederà. Purtroppo.

FORSE ora leggendo questo post diranno! Incredibile ,tante cose che non sapevo, sono davvero senza parole a pensare cosa hanno fatto di brutto a Matteo,,,mi fa rabbia poiché non merita tanta cattiveria. Tutti gli Italiani dovrebbero e dico DOVREBBERO leggerlo il perchè tanto odio verso Renzi ora ho capito e sono convinto che non c’è una persona onesta che vuole il bene del nostro paese come Renzi W Italia Viva con Renzi prendete qualche minuto e leggetelo. Così vi spiegate tante cose, e il cercare di fermarlo per certi io li chiamo delinquenti in ogni modo è comprensibile.Ed ancora cercano di eliminarlo con la complicità dei giornalai dei potenti delinquenti.Per questo motivo che bisogna sostenere Renzi , io non ho votato sinistra ,ora solo ha vedere certi personaggi , mi viene l’orticaria , non ho sbagliato a giudicare alcune persone , come non ho sbagliato a non votare 5stelle , come ho sentito parlare Renzi , ho pensato che la pensava e come me , ho votato ancora PD , perché c’era Renzi e altri , che ora lo hanno seguito , in Italia Viva Dobbiamo aiutarlo. Così facendo aiuteremo anche il nostro paese.E

se gli Italiani capiranno il male che divora l’Italia non è Renzi, ma quelli che lo combattono con menzogne e propagande non vere , pur di non farci capire le verità,e che non ci faranno andare avanti per e con un futuro migliore per i giovani e nipoti e i loro figli.Speriamo che gli ITALIANI aprano gli occhi , è riconoscano il miglior politico che abbiamo, grazie a lui, è arrivato DRAGHI , che tutta l’Europa ci invidia.

VERI MOTIVI PER CUI RENZI ANDAVA ABBATTUTO

Mi sono sempre domandato perché una persona giovane, efficiente, brillante, che ha portato risultati positivi per il nostro paese sia stato oggetto di una demolizione scientifica come quella subita da Matteo Renzi.

Lasciate perdere le stupidaggini dello Jobs act, del non essere di sinistra e tante altre menate. Lasciate perdere anche l’antipatia (sentimento creato dai media nei suoi confronti).

Provo a spiegarvi la vera ragione di questo odio viscerale che porta l’intero establishment (di destra e di sinistra) a voler annichilire questo giovane uomo anche ora che è a capo di un piccolo Partito.

E ve lo spiego con due semplici esempi.

PRIMO ESEMPIO. Il primo esempio ce lo fornisce la cronaca di questi giorni. Parlo delle Banche Popolari e della sua Riforma. Come funzionavano le banche popolari? Con il voto capitario. Mi spiego con parole semplici. Se voi avevate soltanto una azione in una banca popolare il vostro voto contava come quello di chi di azioni ne aveva un milione. Democratico, direte voi! Ma una banca non è il Parlamento e per gestire i soldi degli altri quello che conta è l’efficienza non la democrazia, nessuna azienda può funzionare così. Ed in effetti non funzionava. Perché quel sistema capitario comportava un intreccio velenoso con la politica locale e con gli interessi locali. Ed i manager si sceglievano non sulla base delle loro capacità ma solo sulla base di alleanze di potere e della loro accondiscendenza agli interessi locali.

Non è difficile immaginare che l’erogazione di finanziamenti avvenisse in maniera clientelare e non rispondente a logiche di impresa finanziaria. E a godere di tutto ciò erano i politici locali e la rete dell’economia territoriale che, incuranti degli effetti nefasti che potevano provocare e che in effetti provocarono, succhiavano risorse a queste banche senza le garanzie necessarie.

Venti anni fa questo sistema era entrato nel mirino di due grandi personaggi della nostra storia recente, Carlo Azeglio Ciampi Ministro della Economia e Mario Draghi, all’epoca Direttore Generale del Ministero del Tesoro. La loro riforma delle popolari però rimase nel cassetto per 16 anni, i governi di centrosinistra prodiani non ebbero la forza (e forse la volontà) di approvarla, troppi e diffusi gli interessi toccati.

Fino a che un giovane trentottenne Presidente del Consiglio decise di tirarla fuori dalla naftalina e la fece approvare. Con quella Riforma il sistema capitario (per le grandi banche popolari) veniva abolito, c’era l’obbligo di trasformazione in Spa, finiva quell’intreccio perverso e clientelare tra stakeholters, banchieri e politica che era stata la causa prima della crisi delle popolari come Etruria e le banche venete.

E’ evidente che la reazione,sotterranea e potente, di un sistema ramificato in tutto il territorio nazionale non poteva farsi attendere. Da qui la guerra diffusa a Renzi, a tutti i livelli. Era un potere economico molecolare messo in discussione alla radice che si ribellava e contribuiva a costruire l’immagine negativa del ragazzo di Rignano.

SECONDO ESEMPIO: sapete cosa erano e come funzionavano i Patti Territoriali che il governo Renzi firmò con Regioni ed Enti locali?

Era un sistema centralizzato per far si che le grandi opere finanziate si facessero davvero e soprattutto che una volta iniziate i lavori non durassero 20 anni. Il governo Renzi era partito da un censimento di centinaia di opere importanti che le Regioni (soprattutto meridionali ma non solo) ed i Comuni, malgrado i finanziamenti, non riuscivano a far partire e che spesso una volta partite non finivano mai.

L’inefficienza amministrativa si univa al Sud ad una forte presenza mafiosa e ad un sistema di tangenti che restavano appiccicate alle dita della classe politica, tecnica e d amministrativa decentrata.

Per sbloccare tutto questo cosa fece il governo Renzi? Creò una cabina di regia centralizzata, con dentro anche l’ANAC di Raffaele Cantone, il coraggioso magistrato che aveva sconfitto i Casalesi non a chiacchiere con articoli di giornale ma portandoli a processo e facendoli condannare.

La cabina di regia monitorava l’andamento dei finanziamenti ed il Patto Territoriale prevedeva i poteri sostituivi del ministero se le cose non andavano.

In pratica la “politica locale” non poteva più fare, in tema di grandi opere pubbliche, come gli pareva ed in cambio dei finanziamenti doveva accettare il ruolo della cabina di regia e permettere ad Anac di vigilare. Grazie anche alla bravura di un ministro come Del Rio (altro che Toninelli o quella ignorantona della De Micheli) quel sistema cominciava a funzionare e Renzi stesso (come fece ad esempio con la Salerno Reggio Calabria) poteva darsi degli obiettivi temporali e poi rispettarli.

Riuscite ad immaginare la reazioni dei politici e dei burocrati locali a questo protagonismo dello Stato centrale in questioni che fino ad allora erano lasciate alla loro inefficienza e spesso corruzione? Vi immaginate la disperazione di chi, soprattutto al Sud, si vedeva sottrarre il controllo esclusivo di una torta di finanziamenti che aveva arricchito l’economia illegale (corruzione,mafia)?

Potete semplicemente immaginare il livello virulento della reazione a questa procedura? Ed immaginate anche la sua diffusione sull’intero territorio nazionale. Quel giovane premier andava fermato. Usando tutti i mezzi.

Potrei fare tanti altri esempi (la rete potentissima dei caporali al sud e non solo, quegli imprenditori disonesti che facevano firmare le dimissioni in bianco alle dipendenti donne, quei vescovi conservatori che si sono visti rispondere sulle unioni civili che lui aveva giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, quei Dirigenti e quei giornalisti della RAI che si sono visti imporre il tetto ai loro emolumenti e tanto altro ancora).

Ma questi due sono sufficienti a spiegare la rete di vero e proprio odio politico che l’allora premier Matteo Renzi ha scatenato contro la sua persona, scatenato da qualla infinita rete di interessi colpita dai due provvedimenti che ho citato. Se capissimo questo saremmo già a metà dellì’opera.

