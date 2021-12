Il Fatto quotidiano dovrebbe metterlo per un mese in prima pagina.

Chissà se un mini articoletto come quelli afianco ci sarà sul fatto quotidiano? Avvisate Travaglio,mi raccomando , sara’ vero…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma si sono registrate in tutto il Paese impennate vendite Maalox e Gaviscon.

MatteoRenzi è unico, non ha paura del giudizio è sicuro che chi ha sbagliato sono i giudici di Firenze Turco e Nastasi.Renzi si può permettere di sfidare i giudici, quei giudici, perchè sa di avere ragione. Turco e Nastasi dovrebbero essere cacciati dalla magistratura per tutto ciò che hanno fatto, altro che giudicare Renzi! Andando a sfidarli ha finalmente ristabilito il rapporto fra indagato e giudice. Non ostaggio nè peccatore, ma un uomo che rivendica i suoi diritti ed una giustizia giusta. CI VUOLE CORAGGIO PER FARE CIO’ CHE HA FATTO RENZI. NESSUNO PRIMA DI LUI L’HA FATTO. MA RENZI E’ RENZI, IL PIU’ GRANDE, L’ UNICO!!! Riconosco a Mattia Feltri il coraggio della verità. Non è stato sempre così, ma non è mai troppo tardi…..

Allora facciamoci gli auguri!

Vorrei augurare a tutti i presenti un Nuovo Fantastico Anno. Che sia Diverso, innanzitutto. Perché lo sia, ed in positivo, occorre che da ognuno sorga un essere umano nuovo e più potente di quanto sia oggi. Il potere d’una persona non è solo quello che vien dato da deleghe politiche ma anche e soprattutto quello che deriva dall’accumulare nella propria personalità conoscenze, esperienze e saperi di fondamentale importanza.

Tra le prime conoscenze che bisogna acquisire, che paradossalmente ancor oggi vengono nascoste affinché ognuno si mantenga impotente suddito, vi è quella di se stessi, del proprio essere psicofisico. Quel che non sappiamo di noi stessi, se non abbiamo già fatto della strada lungo questo percorso, è perfino di più di quanto non sappiamo del mondo. Ed è vitale: perché solo sapendo ciò che accade dentro di noi possiamo capirlo, il mondo, e superare quella spessa coltre di superficialità che tutto ricopre. Di fatto quel che potrete essere e fare una volta compiuto un ben concepito percorso di crescita personale vi stupirà e sarà di essenziale aiuto alla costruzione del mondo nuovo che tutti desideriamo.

Oggi inizia l’Anno Nuovo. Oggi, non quando dicono gli assunti a vita nei mai stati pubblici impieghi. Oggi il Sole torna a salire nel cielo. Oggi parte la rinascita dell’anno e di ogni essere vivente. Oggi si devono fare i buoni proponimenti per l’anno che abbiamo davanti. Oggi dobbiamo dire: sì, lo voglio un Mondo Nuovo! E per questo non accetterò di permanere come sono ma ce la metterò tutta per evolvere io per primo!

Oggi vi offro l’accesso al mio Laboratorio. Vi troverete strumenti, conoscenze, tecniche che, se apprese, comprese, praticate, vi renderanno il quadrato di quel che siete stati finora. Oggi vi faccio gli auguri affinché diveniate attivi costruttori del vostro e nostro comune buon futuro.

