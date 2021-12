Il tempo è sempre galantuomo!

Grandissimo Renzi, vai avanti e chiedi giustizia! Gli odiatori non si fermano nemmeno di fronte all’evidenza. Sono talmente accecati dall’odio che non meritano una risposta. Tanto non la capirebbero. Forza Renzi, chiedi giustizia nel processo. Tu non fuggi di fronte al nemico, lo affronti, perchè hai con te la forza della verità!

Notiziona che rende Giustizia giusta a Matteo Renzi. Richiesta di archiviazione dei PM per il procedimento contro Matteo Renzi per false fatturazioni.

Ottima notizia: ma ci son voluti due anni, una certa fatica, molto inchiostro versato, l’attenzione rivolta più a questo che alle molte cose fatte da Italia Viva per il Paese.

E’ solo l’inizio..False fatture: procura Firenze per archiviazione inchiesta Renzi

La procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione per l’ex premier Matteo Renzi, indagato per falsa fatturazione assieme a Carlo Torino nell’ambito di un procedimento legato a una delle conferenze dell’attuale senatore e fondatore di Italia Viva. A darne notizia e’ l’ufficio stampa di Renzi. “L’inchiesta – spiega una nota – era partita da una segnalazione di Banca d’Italia e l’ex premier era stato iscritto nel registro degli indagati nel febbraio 2020. Dopo quasi due anni di indagine, la procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione di Torino e Renzi, perché anche secondo i Pm l’analisi della documentazione consente di escludere la sussistenza del reato”.

Si archivia dunque uno dei principali procedimenti in cui era indagato Renzi. Rimane, invece, aperto il fascicolo su Open su cui si attende a breve la richiesta di rinvio a giudizio dei Pm fiorentini”.

“Inchiesta a Matteo Renzi per false fatturazioni, non si farà nemmeno il processo.

Dopo più di un anno di indagini (e titoloni sui giornali) anche la procura ha ammesso che non c’è reato e ha chiesto l’archiviazione. Poco a poco la verità viene fuori.

Noi crediamo nella giustizia.”

Ancora un errore della Giustizia. Una maggiore attenzione nella seleziona di chi la deve rappresentare ( no metodo Palamara ) si rende più’ che mai necessario.

“Dopo due anni di inchiesta, ma soprattutto dopo due anni di accuse e illazioni lanciate dalle pagine dei giornali, ancora una volta la verità è ristabilita: la procura di Firenze archivia l’inchiesta per false fatturazioni contro Matteo Renzi. Il fatto non sussiste.

Un abbraccio a Matteo per tutto il fango di questi mesi, finalmente giustizia è fatta.

Il tempo è sempre galantuomo! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo