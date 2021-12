Per il leader Renzi di Italia Viva “il Quirinale fa sempre storia a sé”

Renzi: “Per eleggere il Presidente possibile una maggioranza diversa”

Per il leader di Italia Viva “il Quirinale fa sempre storia a sé”

SERVE al Quirinale un figura autorevole, preparata, perbene, credibile e di garanzia per tutto il paese. Abbiamo bisogno di una persona che abbia credibilità internazionale, che rappresenti per 7 anni in modo autorevole l’Italia. Serve una figura non divisiva, limpida e moralmente integra. Dimostriamo di essere un paese serio mandando al Colle una persona seria.

Vedete qui la partita è diversa, da quella dei soliti giochini con i politicanti italiani, qui vi è una canditatura pesante, quella di Draghi, messa in campo da gente che non si fa alcun scrupolo ed ha tanti soldi, in contrasto, forse non c’è ne siamo accorti, alla canditura barzelletta di re Bunga, Bunga che LETTA&MELONI volevano portare avanti. Ora ci provi il NIPOTE& LA NIPOTINA a mettersi contro questa gente e vedi che fine che faranno. Purtroppo, questa è l’amara costatazione, la nostra democrazia è finità, siamo stati ridotti peggio della Grecia.

Intercettata la gift-list degli Italiani a Babbo Natale:

Caro Babbo,

1) Manda Draghi al Quirinale così ce lo teniamo di sicuro per i prossimi sette anni

2) Fai che Draghi da PdR dia l’incarico da Premier ad una personalità non proveniente dalla Politica ma assolutamente filo-europea e con forte credito a Bruxelles.

3) Fai mantenere intatta la compagine governativa attuale così che tutte le forze politiche stiano ancora insieme ognuna felice per le poltroncine che già occupano.

4) Fai che Berlusconi, prima illuso sulla Presidenza poi segato dagli Alleati, possa riprendersi dalla incazzatura nonostante l’età vetusta ed il post-covid

5) Fai che un Berlusconi deluso dalla tramvata dai suoi e che sta seriamente pensando di traghettare nel Centrosinistra possa convincere anche Matteo Renzi a fare la stessa cosa.

6) Fai che Matteo Salvini si conceda qualche mese alle Terme per curarsi un terribile mal di fegato perché non si sente più amato, neppure dentro il suo Partito.

7) Fai addolcire la Meloni concedendole davvero di essere: Giorgia, una Donna, una Madre, una Cristiana in modo che la smetta di chiedere in continuazione (tanto non l’ascoltano) le dimissioni di qualcuno al Governo.

8) Fai infine terminare questa Pandemia senza ulteriori vittime ma se non si può fare a meno allora, per il bene dell’Italia, dovresti far sì che gli effetti del long-covid si manifestino su quanti non sopportiamo più così che per un po’ ce li leviamo dai piedi. Per l’elenco completo guarda nella seconda pagina…

