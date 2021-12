Draghi per il Colle, infelici e scontenti. La mossa del premier spiazza i partiti. La verità è che la sua candidatura non è “indipendente” dal tema del governo

Quando Draghi decide i partiti si scoprono regolarmente inadeguati, con i loro capoccia mediocri, litigiosi e inutili, mai un salto di qualità, mai una decisione generosa, lungimirante nell’interesse della nazione. Mediocri, melensi, melmosi fino alla nausea. Fa bene Draghi a sottoporli a questi stress-test. Patrioti dell’orticello anzi della palude.

Più che infelici e scontenti, fregati, questo è successo ai tanti parti italiani. Mi spiego meglio, Draghi, per la politica italiana, serviva per il lavoro sporco, poi si doveva fare da parte, lasciando il posto ai soliti politicanti italiani, ma non è stato cosi, Lui vuole andare al Colle, dare le carte per i prossini sette anni e poi non si sa. Questo ha buttato nello scoforto i politici italiani, troppo deboli e screditati per opporsi, inoltre, sanno bene che se si mettono di traverso ed impediscono l’elezioni di Draghi, li fanno a pezzi. Patetici quelli del centrodestra che pretendevano di sedersi al tavolo della trattativa con Re Bunga, Bunga…mah, fine di una democrazia malata.

POI. Si omette (o si dimentica) di dire che sarà proprio la pochezza progettuale e politica dei maggiori partiti e dei loro leaders che riporterà, a fine gennaio, l’ Italia nel pieno della crisi pandemica devastante e nel conseguente riesplodere di una crisi economica e occupazionale senza sbocchi e prospettive positive per il Sistema Italia. Il Sistema Italia è quello che è:- ovvero un Sistema di potere economico e politico irrimediabilmente ancorato alla palude consociativa -clientelare costruita dal malgoverno negli ultimi 30anni. Draghi ha introdotto una speranza tangibile nel ns Paese che però rischia di risultare un mera illusione. Draghi appare ormai un “lusso” che un paese come il nostro, bistrattato da decenni di malgoverno non si può permettere.

MA.Draghi andrà al quirinale, lo hanno deciso chi conta il popolo che ragiona con la testa non con la panza , la gente sana e silenziosa ITALIANA che vuole che il sistema italia non fallisca e l’italia rientri nel triumvirato europeo Francia Germania Italia e faccia ripartire l’europa dal nocciolo carolingio( regno dei franchi orientali, regno dei franchi occidentali e regno d’Italia e Lotaringia). e’ vero la destra è con la maggioranza relativa dei grandi elettori, ma che destra è? una destra sovranista che non riesce apresentare un candidato presentabile a livello internazionale , perchè non si può fare presidente il politico del bunga bunga . E il fatto che ci saranno delle ripercussioni sul governo è dovuto al fatto che per fare e attuare il pnnr ci vuole una maggioranza ursula. Draghi sarà il nostro De Gaulle. Saranno i partiti a decapitarsi da soli.

Quando Draghi decide i partiti si scoprono regolarmente inadeguati ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo