Buon Natale, in salute e serenità. Ringrazio chi mi ha voluto onorare della sua amicizia, scusandomi con quelli, tanti, che non sono riuscito ad accettare perché fb non me ne consente più di 5000. Li ho tutti presenti e quando ce ne sarà la possibilità li accoglierò.

Un ringraziamento particolare a chi commenta i miei post. Mi scuso per non avere così tanto tempo per rispondere, già per scrivere mi impiego molto. Ma leggo comunque, sempre, tutti i vostri commenti che spesso mi aiutano a capire di più e meglio le cose. Sono comunque sempre sincero e vi auguro di trovare la vostra buona stella

BUON NATALE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo