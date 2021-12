QUIRINALE! Parlarne oggi è come discutere dello scudetto ad agosto. Io non partecipo al fantamercato,

Quirinale, Renzi smentisce Micciché: “Mai detto sì a Berlusconi”

Una narrazione che i detrattori di Renzi gradirebbero molto. Se solo fosse vera. Perché IV ha riunito i suoi gruppi parlamentari venerdì scorso, con la massima riservatezza, ma nella rosa di nomi che ha preso in esame il Cavaliere non c’era. Una fonte molto vicina al leader di Iv mette le cose in chiaro: «Matteo non ha mai detto una frase del genere», con riferimento al votare Berlusconi. È escluso. «Ciò che Renzi dice in pubblico lo dice anche in privato», ci tiene a precisare lo staff. Ma è proprio dal più ristretto ambito del leader fiorentino che ci dicono come «Micciché ogni giorno tira fuori una storia nuova su questa cena. È un uomo a caccia di visibilità».

RENZI: Sul Quirinale suggerisco di abbassare i toni, riporre il pallottoliere e godersi il Natale. Questa discussione va ripresa il 10 gennaio, non prima. Io penso che Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica come penso che sia un ottimo premier. Inserirlo nel calderone dei nomi oggi serve solo a gettare fumogeni. Fino al 24 gennaio lasciamo che Draghi si occupi di terza dose, di Pnrr, di ripresa economica. Poi tutti insieme sceglieremo l’inquilino migliore per il Colle. Parlarne oggi è come discutere dello scudetto ad agosto. Io non partecipo al fantamercato, mi concentro sulle vere priorità. Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta la maggioranza di Governo fu d’accordo: alcuni partiti erano scettici o contrari. Oggi possiamo dire che aver individuato Sergio Mattarella è stato un bene per l’Italia. Ma sette anni fa la maggioranza parlamentare fu diversa dalla maggioranza presidenziale: il Quirinale fa sempre storia a sé.

Oggi in Senato abbiamo detto sì ad un Pnrr che cambierà il volto dell’Italia. Dentro ci sta la nostra visione dell’Italia di domani. Un Paese che già oggi cresce più dei partner europei, una comunità che più di tutte sta fronteggiando la pandemia con responsabilità e che sta consentendo, mentre gli altri Stati chiudono, di restare aperti, di festeggiare il Natale. Il voto di fiducia sul decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è l’ennesima dimostrazione che con Draghi e la responsabilità della maggior parte delle forze politiche oggi siamo più sicuri. E c’è un governo che saprà spendere bene i soldi che l’Europa ci ha consegnato fidandosi di noi.

Ben fatto. È un bel traguardo non di Italia Viva o del Governo Draghi. È il traguardo dell’Italia e degli Italiani. GENTE! E chi altri potrebbe essere il mio leader. ???Secondo voi c’è qualcuno ,nel ventaglio politico, che potrebbe prendere il suo posto…????LUI È UNICO, gli altri non contano….!!!! Mio leader ora è sempre. Per sostenerlo mi sto consumando l’indice per quanti post pubblico ogni giorno. Matteo Renzi non è solo il migliore politico, per quanto male gli fanno è diventato amico da incoraggiare, fratello da proteggere , figlio da amare per il capolavoro che ha fatto della sua vita. Grande Matteo .

