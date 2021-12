Archiviazione : “Il tempo è galantuomo, ma quanto fango”

Quanta verità. Ben detto Maria Elena Boschi ! Sono comportamenti da sciacalli che offendono professionalita’ e intelligenza di giornalisti professionalmente corretti. Rari come le mosche bianche, ma che pure ci sono. Dovrebbero essere primi a denunciare mancanza di deontologia professionale dei colleghi che sistematicamente discreditano l’intera categoria! Ma si sa, ”cane non morde cane” e dunque, tutto e’ consentito e passa sotto silenzio. Hai ragione Maria Elena, mille volte ragione : NON E’ GIUSTO. VISTO CHE I MEDIA SPARGONO TANTA MERDA,E QUANDO ESCE LA VERITA SI NASCONDONO CON IL SILENZIO!ALLORA NE RIPARLO PARLO IO, PERCHE LA GENTE DEVE SAPERE DOVE E LA VERITA E LONESTA,E DOVE STA LA VERA MERDA. Renzi, archiviazione per le false fatture delle conferenze ad Abu Dhabi: dopo 2 anni di indagini non c’è reato

“La procura di Firenze, dopo anni di indagini, centinaia di articoli e trasmissioni, migliaia di insulti in rete, chiede l’archiviazione per @matteorenzi perché “l’analisi della documentazione consente di escludere la sussistenza del reato”. Il tempo è galantuomo, ma quanto fango”.

In attesa dell’esito del processo sulla Fondazione Open, Matteo Renzi incassa una buona notizia sul suo ‘fronte giudiziario’. La procura di Firenze ha infatti chiesto l’archiviazione per il leader di Italia Viva, indagato assieme a Carlo Torino, titolare di una società con sede a Portici (Napoli), per emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi.

Indagine che era nata a seguito di una segnalazione di Banca d’Italia con la successiva iscrizione nel registro degli indagati dell’ex premier nel febbraio 2020. L’inchiesta sulla conferenza era uno dei principali procedimenti in cui era indagato l’ex premier.

Era stato lo stesso nel suo libro ‘Controcorrente‘ a dare notizia dell’inchiesta che lo vedeva coinvolto. Dopo quasi due anni di indagine la procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione di Torino e Renzi perché, anche secondo i pm, l’analisi della documentazione “consente di escludere la sussistenza del reato”.

LE REAZIONI – Immediate le reazioni dal mondo politico alla notizia, in particolare da Italia Viva. “Dopo due anni di inchiesta, ma soprattutto dopo due anni di accuse e illazioni lanciate dalle pagine dei giornali, ancora una volta la verità è ristabilita: la procura di Firenze archivia l’inchiesta per false fatturazioni contro Matteo Renzi. Il fatto non sussiste. Un abbraccio a Matteo per tutto il fango di questi mesi, finalmente giustizia è fatta”, scrive su Facebook il viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova.

“Inchiesta a Renzi per false fatturazioni, non si farà nemmeno il processo. Dopo più di un anno di indagini (e titoloni sui giornali) anche la procura ha ammesso che non c’è reato e ha chiesto l’archiviazione. Poco a poco la verità viene fuori. Noi crediamo nella giustizia”, è il commento invece di Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente nazionale di Italia Viva.

Più duro il commento di Luciano Nobili, deputato di Italia Viva: “La procura di Firenze, dopo anni di indagini, centinaia di articoli e trasmissioni, migliaia di insulti in rete, chiede l’archiviazione per Matteo Renzi per il procedimento sulle presunte false fatturazioni perché ‘l’analisi della documentazione consente di escludere la sussistenza del reato’. Il tempo e’ galantuomo, ma quanto fango“.

PS: Questo parlare vi sembra un parlare di una persona colpevole dei reati a lui addebitati da una magistratura le cui argomentazioni sono fumose e prive di contenuti? Verrà il giorno in cui i pubblici ministeri dovranno rendere conto di questo indegno accanimento contro Renzi e la sua organizzazione.Ci sarà un tempo in cui gli accusatori magistrati e media, diverranno imputati, e questa non me la voglio perdere! Perché tanto odio ostinato ad una persona onesta, e tanto lascia passare per chi è realmente disonesto? Senza menzionare nessuno chi vuole intendere intenda! In ogni caso il supporto per Matteo Renzi penso e spero sia molto numeroso e ci sarà sempre. Certamente c’è da chiedersi come questi pm abbiano potuto sprecare così tanti soldi dei contribuenti per formulare accuse incredibili motivate in 94.000 pagine.Se la giustizia italiana funziona in questo modo, siamo proprio in “buone mani” e possiamo stare tranquilli che ciò che deve essere dimostrato MAI lo sarà e il comune cittadino ne dovrà subire le conseguenze. Dire PAZZESCO è poca cosa!

RENZI. È l’unico che riesce ha sbrogliare le matasse troppo intrigate .Forza Matteo ! Esprimiamo in te tanta fiducia.Quando questa storia sarà finita, ci vorranno, 6/7anni, l’Italia chiederà che Renzi venga eletto Presidente della Repubblica.

Archiviazione : “Il tempo è galantuomo, ma quanto fango” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo