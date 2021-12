C’è chi ha criticato il discorso di Draghi:STI CAVOLI: ORA SON CAZZI VOSTRI! DOPO SARANNO CAZZI NOSTRI CHI MANDARE A CASA.

C’è chi ha criticato il discorso di Draghi io invece l’ho trovato impeccabile.Ha messo di fronte i partiti alle loro responsabilita’ e gli ha anche detto che la strada è tracciata e non potranno cambiarla( meritare la fiducia che l Europa vi ha dato con i fondi del pnnr), i partiti di spessore inconsistente,se ne rendono conto e sono disperati,sanno che non potranno reggere il confronto e tutti adesso sostengono Draghi fino al 2023, perché non sanno che pesci pigliare.sarebbero da mandare davvero a casa tutti prima della fine legislatura, magari verso ottobre prossimo così da liquidare i pentastellati una volta per tutte.

STI CAVOLI: ORA SON CAZZI VOSTRI! DOPO SARANNO CAZZI NOSTRI CHI MANDARE A CASA.

Draghi rimanda al mittente le preoccupazioni dei Partiti che pur di non parlare delle loro macroscopiche difficoltà, si sono impegnati a cercare una via d’uscita dal loro encefalogramma quasi completamente piatto, hanno alimentato il loro gossip elettorale pur continuando a dire che ciò era assolutamente da evitare.

In effetti in fase DEFF non riescono andare oltre al giochino collaudatissimo delle mancette, in cui non è importante tanto quello che si ottiene, ma quanto quello che si chiede e per chi lo si chiede, parliamoci chiaro ciò non è che una variante a brevissimo tempo delle promesse elettorali, in cui i partiti giocano a tutto campo : anche se vi si ottiene pochissimo si rivendica il merito per il risultato quando (raramente) il +1 funziona, ma si ottiene di più accusando i loro competitor di essere stati coloro che hanno sgambettato la loro buona volontà, indebolendo così l’immagine dell’unità del governo, dando spazio a Fratelli d’Italia (che si proclama primo partito nei sondaggi) e (ai bordighiani di Sinistra Italiani che viceversa enfatizzano la loro “purezza” grazie la loro esiguità numerica e il rifiuto di ogni mediazione.

Draghi ha sbugiardato, la tattica della maggioranza dei partiti, rendendo loro la palla ha detto “ non ho ambizioni personali” “ora il governo avendo realizzato la sua mission di impostazione del PNRR deve gestirne la realizzazione mantenendo la sua unità e lo può fare benissimo, anche senza di me non sono i singoli a contare ma le volontà di un sistema di energie finalizzate a realizzare il piano inviato all E.U.”.

In altre parole sono i Partiti a dover decidere che faranno da grandi, coscienti che è Maggioranza a dover decidere se continuare a sostenere l’ampia coalizione e se e come avvalersi di Draghi, ovviamente c’è una convergenza di interessi che consigliano e spingono la legislatura a proseguire fino fisiologica di questa legislatura.

C’è una punta ironia da parte di Draghi, che finge di non vedere la debolezza dei partiti che complessivamente esprimono, il linguaggio di Draghi è delicato, ma pone un falso dilemma certo potrebbe senza problemi andare a fare il nonno, cosa possibile ma tutt’altro che all’ordine del giorno visto che la sua popolarità su scala planetaria lo pone solo nell’imbarazzo della scelta tra le offerte, ben diverse sono le condizioni dei gruppi dirigenti della maggioranza dei partiti, che di solito non sono in grado di andare oltre la propaganda e la demagogia.

Hanno un bel problema se si andasse alle elezioni anticipate dovrebbero trovarsi un altro lavoro, se Draghi li lasciasse davvero con il cerino in mano (cosa a mio avviso più che improbabile) per i partiti e per i cittadini sarebbero cavoli amari.

Certo i cittadini ci hanno abituati ad essere distratti e propensi ad ingoiare ogni cosa, ma la pandemia ha lasciato loro più tempo da dedicare a seguire la politica, inoltre quando l’offerta politica è mediocre, non è mai avvincente scegliere il meno peggio turandosi il naso come invitava Montanelli.

Ma questa volta gli equilibri li ha scompaginati Draghi chi si assumerà la responsabilità di cecare di metterlo in naftalina, forse non avrà (politicamente parlando) vita: facile lunga e ricca di soddisfazioni.

Ovviamente posso sbagliare…

