I dati pubblicati dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea ed elaborati da ilfattoquotidiano.it smentiscono l’idea diffusa da diverse indagini secondo cui il nostro Paese sia tra i più virtuosi in Occidente. Il motivo: le nuove rilevazioni utilizzano per la prima volta un metodo coerente che prende in considerazione tutta la filiera. Primato assoluto nello spreco di frutta e verdura. Le perdite sono distribuite sull’intero ciclo, in ogni caso il 68% dei rifiuti alimentari è generato dai consumatori finali

Spreco alimentare, sorpresa: con oltre 270 milioni di tonnellate di cibo buttato l’Italia è la peggiore in Europa negli ultimi vent’anni

ITALIANI BRAVA GENTE…un corno ! Non si puo’ neppure dire che gli Italiani siano egoisti, ma confermano il primato mondiale, accertato dall’OCSE, di analfabeti funzionali, con il 47% della popolazione totale, politici e governanti compresi, che non comprendono l’utilità di reprimere questo spreco con sanzioni severe. In un Paese dal mammismo imperante una decisa battaglia contro lo spreco per combattere la fame renderebbe in voti e popolarità molto più delle costose mancette, con una spasa contenuta, compresa quelle per una propaganda intelligente. Occorrerebbe l’intelligenza necessaria af accorgersi, per esempio, che gli avenzi ricicleti possono fornire ottimi piatti, come insegna la tradizione contadina, per esempio con la “ribollita”.Occorrerebbe poi investire i fondi necessari per una rapida raccolta e ridistribuzione dei cibi avanzati; forse sarebbe sufficiente la spesa occorrente per distrugggerli…

Il nostro non è mai stato un Paese popolato da genti virtuose…. non lo è oggi e non lo sarà nemmeno in futuro. La mescolanza di orizzonti, di mezzi e di fini restano pur sempre la vera ricchezza che dimostriamo di avere, sempre che non affondino nell’opportunismo fine a se stesso. Questo è il Paese delle diversità per antonomasia, e ne ha molte più di altri Paesi nel mondo, è il Paese dove tutto è singolare, differente, autonomo, unico, sia in natura che nella esibizione del proprio io, che si rivela nelle strutture sociali, culturali e mentali della popolazione , spingendosi spesso nel terreno minato del partito preso, del bastian contrario, della difesa del gagliardetto ad ogni costo, della polemica strumentale, di un mal riposto senso dell’appartenenza ( talvolta anche a sproposito) : esponendosi quasi sempre a terreni cavalcati, manipolati e strumentalizzati dalle fazioni più odiose della politica a difesa dei loro interessi a scapito dei diritti di tutti e del bene comune. Tutta questa ricchezza che ci distingue naufraga sempre più spesso nell’ignoranza e nella incapacità di metterla a frutto nella comprensione di una realtà sempre più complessa che ci circonda e nella comprensione dell’altro, colui che condivide con noi queste esperienze chiunque esso sia.Finirei solo per dare un nome convenzionale: mafia, mentalità da clan, familiarismo, individualismo, arroganza, strafottenza… a ciò che non ho, invece, descritto senza banali etichette.

