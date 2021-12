AVANTI CON I SONDAGGI PILOTATI E FASULLI. ALLA VANNA MARCHI.

AVANTI CON I SONDAGGI PILOTATI E FASULLI. il Pd chiude il 2021 come primo partito. Testa a testa tra Fdi e Lega. Si conferma la bagarre in casa del centrodestra, con la sfida tra il partito di Meloni e quello di Salvini. I 5Stelle ancora in lieve calo ma c’è chi segnala un’inversione di tendenza.

Intanto dai sondaggi la maggioranza degli italiani vorrebbero draghi ancora come PDC fino alla fine naturale della legislatura e NON vorrebbero che il pregiudicato di Arcore vada al Colle. Poi con veri sondaggi! Tutto cambierà quando i partiti presenteranno il loro programma di governo prima delle prossime elezioni politiche nazionali. Sempre meno gente vota pensando solo alla “bandiera”.

Anche se l’unica forza politica che finora quando è andata al governo ha fatto quello che aveva promesso, anche se non tutto perché non ha governato da solo ma soprattutto perché non gliene hanno lasciato il tempo visto che e stato fermato indottrinando il popolo boccalone a bocciare il referendum del 4/12/2016, ve lo ricordate vero!

Bene bene proviamo a crederci a questi sondaggi per la ditta: i pidiotagrillina passano dal 52% che avevano nel 2018 al 36% scarso che hanno oggi, ed in calo costante. Gli italiani li hanno visti all’opera e li hanno giudicati.

Guardando l’altra faccia della stessa medaglia ! Non vedono l’ora di tornare ad essere governati dai “fenomeni” della DX che nel 2011 stavano facendo fallire il Paese e ci hanno “regalato” il governo Monti. Hanno firmato gli accordi di Dublino sui migranti, approvato il MES, massacrato la Giustizia, la Scuola e la Sanità, aumentato al massimo la precarietà del lavoro , aumentato a dismisura il debito pubblico ed i privilegi, regolarizzato più di 650mila clandestini in un colpo solo, fatto leggi ad personam per salvare qualcuno dalla galera, partecipato all’invasione dell’Iraq insieme agli USA e la Gran Bretagna con la scusa che c’erano le armi di distruzione di massa che invece non c’erano, occupando illegalmente un Paese (l’ONU era contrario) e facendo decine di migliaia di mort. Dulcis in fundo voglio leggere come PDR un pregiudicato, pluri prescritto ed ancora sotto processo e che era iscritto alla loggia che aveva intenti sovversivi, la P2 di L. Gelli. Come si fa a non sperare che la DX torni al governo, l’Italia sarà più bella che pria…E che cavolo!

Due aspetti piuttosto carenti in questi sondaggi: 1 I sondaggi son sempre da prender con le pinze; lo si diceva quando la destra era chiaramente in testa a tutti, non lo si dice più adesso? 2 Inoltre, pur constatando che il PD sia in posizione predominante, è comunque da solo (pensare al m5s come compagno aggiunge ipocrisia ad irrazionalità) a differenza della controparte (FI, FdI e Lega) .Chi scrive tali sondaggi dovrebbe avere orizzonti più ampi e considerare globalmente i vari aspetti; altrimenti fa solo (anche se bene) propaganda politica. In tal caso, basterebbe leggere altro, tipo Il Falso Quotidiano. PERCIO,MIO PUNTO DI VISTA, in effetti i sondaggi sono sempre da prendere con le forchette. Difatti, danno al 2% ca un partito in netto sviluppo di consensi come quello guidato dall’Ago della Bilancia della politica italiana ed europea, Renzi il Magnifico ! Cari Italiani adesso abbiamo Mattarella, Draghi e Papa Francesco, da tempo non abbiamo più avuto persone così affidabili e per il bene comune nei posti giusti e tutti assieme ,( dai tempi del berlusconismo fallimentare che ha distorto la giustizia e il bene comune con condoni e condoni di tutte le specie e leggi ad personam ,una immoralità diffusa che ci faceva svergognava in tutto il mondo),e oggi i risultati si vedono, anche per quello che a fatto RENZI per avere ciò. CON QUESTI SONDAGGI Cosa dopo? Con gente totalmente inadeguata come LA DITTA PDIOTA& GRULLANDIA O la dx DI SALVINI E MELONI?

Analisi sondaggistica molto vasta e sbagliata. In certi aspetti, presenta punti di spiacevole carenza ,Proviamo ad esplicitarne alcuni:

– “anche per quello fatto da Conte” .. tipo banchi a rotelle, incentivi per i rubinetti del bagno, monopattini incomprensibili eppure causa di parecchie morti, primule fatiscenti per vaccinare, mascherine di Arcuri , … o tipo nessun provvedimento per ridurre il contagio sui mezzi pubblici (c’era l’inesistente Demicheli) ed a scuola (c’era l’incapace Azzolina)?

– “persone così affidabili”… perché consentì (Mattarella) ai governanti (Conte) di mantenere il proprio potere grazie al Covid e legiferare al di fuori del Parlamento (coi famigerati DPCM alla sera prima di cena) ?

Come si possa continuare a parlare di Berlusconi come di un qualcosa di credibile, mr. bunga bunga, olgettino, evasore fiscale, corruttore di parlamentari, truffatore di minorenni orfane, padrino di minorenni Letiziose e Rubycuori è un mistero tutto italiano.

La lista è certamente più lunga, ma sono ormai vecchio ed è l’ora della pastiglia prima di pranzo. Chiedo scusa e ringrazio per la pazienza.

Grazie per la pazienza.

