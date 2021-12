GIUSTIZIA: ARCHIVAZIONE PER RENZI,PITELLA ASSOLTO.MA LA STAMPA IGNORA LA NOTIZIA.

“Le notizie della richiesta da parte della Procura di Firenze di archiviazione per Matteo Renzi riguardo alla presunta falsa fatturazione relativa a una delle conferenze del leader di Italia Viva, e dell’assoluzione per l’ex Presidente della Regione Basilicata, il renziano Marcello Pittella, sono finite in un trafiletto nelle ultime pagine dei quotidiani. Quando invece all’epoca le accuse, poi smontate una una ma soltanto dopo anni e anni erano state lanciate in apertura di tutti i Tg e sui quotidiani a caratteri cubitali, esponendo alla gogna mediatica i due esponenti politici.”

MA Matteo Renzi pur avendo quasi tutti i media contro, per la sua onesta, avrà sempre l’ intelligenza per trovare soluzioni per tutti l’italiani ! A differenza di Conte e 5 stelle &C che oggi sono a 2 stelle ! Partito-i di incopetenti e quindi di danno per tutti ! Non si fa buona politica come la vecchia politica per consenso e i 5 stelle che sembravano il nuovo si sono rivelati falsi e trapassati per questo paese in debito !! vedete gente di GRULLANDIA o PDIOTILANDIA ci sono persone come voi che vota i politici amici credendo delle brave persone ma io preferisco vedere i fatti concreti non chiacchiere per questo credo in Italia viva e Renzi. E spero che alle prossime elezione i citati sopra spariscono e non si riciclino con alti nomi. Con certi politici ci siete andati a braccetto prima con Salvini e poi con il PD che per 40 anni cia propinato e accumulato 2600 miliardi di debito facendo politiche clienterali ! E i 5 stelle sono come loro ! Solo Italia viva si salva ! E cara GRULLANDIA&PDILANDIA non sono pagato ! Ma penso solo a chi verrà domani !

Tornando al IHCHIESTA: È inaccettabile questo atteggiamento della stampa servile verso qualsiasi inchiesta della magistratura, dove trapelano sempre nomi e fatti, e assolutamente silente quando l’inchiesta viene archiviata o si rivela totalmente infondata.È giusto rispettare la libertà di stampa : giustissimo ! È anche vero che le persone hanno il diritto di essere processate in tribunale !Non si può accettare che una certa stampa…… possa sopravvivere riportando inchieste su inchieste……che finiscono per minare la dignità di persone prima ancora che sia arrivata la Giustizia, quella vera !Come libero cittadino non accetto situazioni di questo tipo.Sono le leggi che devono regolare queste situazioni, che devono poter agire sui giornalisti che non hanno un codice morale appropriato e che devono essere obbligate a smetterla con le esagerazioni.Ma.Coi pessimi pseudo giornalisti che abbiamo e ‘invidia per le eccellenze , non mi meraviglia il silenzio.

E. La cosa peggiore di tutta la storia è che i denigratori di supporto, che denigrano semplicemente perché sono stati esortati a farlo, senza spiegazione, UBBIDISCONO COME PECORE. Mentre quando tutto finisce in bolla, nessuno si fa carico di informare che, SI ERANO SBAGLIATI E LA PERSONA (MATTEO RENZI) È STATO INGIUSTAMENTE CROCIFISSO, E QUINDI SAREBBE DA CHIEDERE SCUSA. Per carità, i denigratori continuano imperterriti a dileggiare come se nulla fosse accaduto. Ed è un coro continuo di offese e vituperio. Giustizia è fatta? NO, NON È FATTA GIUSTIZIA. GIUSTIZIA È FATTA SE PUBBLICAMENTE E RIPETUTAMENTE SI DICESSE : IL SENATORE MATTEO RENZI È STATO INGIUSTAMENTE ACCUSATO DI AVER COMMESSO UN REATO, INVECE ERA ED È INNOCENTE E DOBBIAMO CHIEDERE SCUSA. FORSE IN QUEL CASO POTREMMO DIRCI UN PAESE CIVILE!

Sono comportamenti da sciacalli che offendono professionalita’ e intelligenza di giornalisti professionalmente corretti. Rari come le mosche bianche, ma che pure ci sono. Dovrebbero essere primi a denunciare mancanza di deontologia professionale dei colleghi che sistematicamente discreditano l’intera categoria! Ma si sa, ”cane non morde cane” e dunque, tutto e’ consentito e passa sotto silenzio. Hai ragione Maria Elena, mille volte ragione : NON E’ GIUSTO.

GIUSTIZIA: ARCHIVAZIONE PER RENZI,PITELLA ASSOLTO.MA LA STAMPA IGNORA LA NOTIZIA.

