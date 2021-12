Il Pd è allo sbando, in bilico tra un avvocatuccio con pochette e un sindacalista populista

“Il Pd deve scegliere il proprio futuro. In tutta Europa assistiamo a una divisione tra l’ala riformista e l’ala radicale. In Italia la partita è semplice: il PD sceglie di rappresentare l’ala riformista o fare la cinghia di trasmissione alla piazza di Maurizio Landini? Questo è il tema” #MEB

Molto meglio un 2% che un PD che a parole si dichiara di una sinistra riformista ma in realta una sinistra conservatrice con un 20% ipotetico di comunisti legati alla magistratura per combattere gli avversari politici!

E poi siamo sicuri che questo 2% di IV non sia di più o molto di più di quello che vogliono far credere? per me sono balle e splendenti come il sole… Anchee se molti ci sputano a addosso non c’è nessun problema… Loro il PD rimangono li e se non saranno li saranno da qualche altra parte sempre dentro alla politica… Sono i parassiti del nostro governo, troppi, ne basterebbero un quarto di quelli che sono, andrà sempre peggio…Conte,ubriaco di potere e demagogo da strapazzo, l’ Italia se la voleva comprare a suon di assistenzialismo sfrenato e soldi regalati ai nullafacenti e ci stava quasi riuscendo, anche con il vostro sostegno. Draghi&RENZI, piaccia o no ci riesca o no, l’ Italia la vuole salvare. Il problema è che ci sono molto italiani, ubriachi di bonus, di regalie, di cashback, per cui lo Stato è solo una gigantesca tetta da ciucciare, che li deve mantenere dalla culla alla tomba mentre si grattano i coglioni. Ovvio che facciano il tifo per Conte e per i comunisti del PD.Spiacente per voi della politica ( tutta). Non esiste uno, compresi il PD con 5 palle, che non sia sdraiato su GRULLANDIA. Siete allo stato di zerbinismo all’ennesima potenza, nessuno escluso. Mai vista una roba del genere.Mi spiace perche anni fa vi davo il mio voto, ma ora state genuflessi sui GRULLI.state con le persone che non mi PIACCIONO. fate cose che non mi PIACCIONO, dite cose che non mi PIACCIONO, SE NON L’avete CAPITO NON MI PIACETE!!!! Ma questi sinistronzi sono sempre senza vergogna. Sono più di dieci anni che governate senza il consenso del popolo italiano, e siete lì che vi lodate e sbriciolate,senza rendivi conto della realtà. È proprio vero:questi politici non hanno mai smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi.Io penso che gli attuali politici (tranne IV) si riempiano i loro portafogli e conti in banca,e per la popolazione non fanno nulla, meritano tutti di tornare a svolgere i loro vecchi lavori e lascino spazio a gente più competente e perbene alla propria Nazione.Mi piacerebbe tanto ma tanto capire, visto che alle prossime elezioni con molta probabilità voterò la IV RENZI. Visto che dopo anni di militanza con il PD ho aperto gli occhi ed ho capito che siete una razza di farabutti incapaci. Premesso questo prima di votarvi piuttosto mi taglio la mano come Muzio Scevola.Quando torneremo a votare, vi passerà la voglia di ridere.

Il Pd è allo sbando, in bilico tra un avvocatuccio con pochette e un sindacalista populista ultima modifica: da

