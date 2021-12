Se l’Italia congeda Draghi, preparate l’elmetto

Immaginate che lo si dichiari inutile prima per il Colle poi per Chigi. E immaginate le conseguenze

Ora immaginatevi che questo paese fra un mese rinunci a eleggere Draghi al Quirinale, che magari subito dopo o al massimo nel giro di un anno lo congedi da Palazzo Chigi, che lo dichiari dunque un ingombro, lo dichiari inutile al mondo. Immaginatevi la bella immagine che daremmo di noi, della nostra consapevolezza, della nostra credibilità agli altri paesi europei, ai cattivissimi mercati, e saranno anche cattivissimi, ma detengono il nostro debito e quindi parte della nostra sovranità (gliel’abbiamo ceduta, non l’hanno rubata). Immaginiamocela un’Italia così. Non so voi, ma io indosserei l’elmetto. Immaginate che lo si dichiari inutile prima per il Colle poi per Chigi. E immaginate le conseguenze,io sì, immagino che i mercati non “prenderebbero bene” il fatto che i soldi del recovery non vadano a finire dove devono andare …

MA NO MI FAN NOTARE Cè CONTE.È moderatamente divertente, quando compare un POST favorevole a Draghi, osservare i commenti delle vedove di colui che spero’ di essere un barone rampante – o il principe che risveglia Biancaneve dal letargo – e che divento’ invece un cavaliere inesistente – o il rospo che prima era principe. Gruppo composto da migranti grillini, bettiniani obesi o da contagiati dallo scirocco…divertenti ma tediosi….tutto sommato sono più adatti a vivere sotto Lukashenko. Infatti evito di smontare punto per punto le vostre tesi, per il fatto che si smontano da sole, basta cambiare il punto di osservazione. Se si cerca di smontare ciò che è già smontato, si corre il rischio di rimontarlo. In altre parole, è il vostro territorio, non mi avventuro.

GRULLI! Solo sul fatto che i soldi del recovery ! La decisione del piano è stata adottata dalla UE quando PdC italiano era Conte ok, ma la decisione di sganciare i soldi era ancora ben lontana dall’essere presa quando lui ha lasciato l’incarico. Quindi, domanda oziosa e comunque non determinante. E’ solo “grazie” a Contr ( 1 e 2) che l’Italia ha avuto più soldi di tutti. Il denaro è stato assegnato in funzione di quanto i vari paesi erano disastrati ed avevano avuto perdite. “Grazie” a Conte l’Italia era caduta così in basso da richiedere i finanziamenti maggiori. Anche ora, quando “festeggiamo” il +6 di crescita ricordiamoci che siano ancora molto sotto al 2018 e ci vorranno ancora alcuni anni per riprendersi, anche se continuassimo ad avere un governo decente. Perciò e innutile continuare con CONTE CONTE! Conte rappresenta i M5S e cioè la incapacità manifesta di gestire alcunché a parte dare qualche mancetta tipo RDC. Il resto dei partiti non va meglio ricordiamo l ultima proposta della lega cioè quota 100 il resto buio totale compresa la quota 100.

Draghi è lì perché i politici non sono in grado di pensare al presente figuriamoci al futuro.

E i pretendenti sarebbero gente come la Meloni.

Chiediamoci quale credibilità possono avere Meloni, Salvini e molti altri.

Quindi….Draghi for ever , se voi vi presentate in banca per chiedere un prestito e avete un solido passato alle spalle che rappresenta le sue capacità il prestito viene concesso.

Questo e: Il senso di Draghi e delle mezze figure da opera buffa che sono, in buona parte, i nostri politici sta tutta in questo concetto.

Se voi credete che con un debito pubblico che raggiunge il 160% del PIL e con la possibilità di avere a capo del governo gente come Conte, Salvini o Meloni tutti ci stendanmo i tappeti rossi liberi di crederlo. Io penso che voi non capite la realtà delle cose. Amici negli ultimi 30 anni l’Italia si è indebolita sotto tutti i fronti e le ultime elezioni non la hanno sicuramente rafforzata. Le misure chiave dei partiti eletti sono state RDC e quota 100. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Se questi sono i risultati della democrazia in Italia posso arrivare a pensare che un concorso non pubblico ma almeno di merito sia più efficace. POI. A Conte li hanno promesso,i finanziamenti a Draghi li hanno dati. Perchè li hanno dati a Draghi e non a Conte? Perchè Draghi ha presentato dei piani credibili e dettagliati e non 4 paginette confuse.

Ma mi piacerebbe conoscere bene e con chiarezza lo scenario che voi vedete tra poco più di un anno (cioè dopodomani) quando Draghi con tutta probabilità non sarà né PdC né Pdr. IO VI DO IL MIO PENSIERO: a questo punto credo che sarà pdr: appena le destre mollano scilvio, la soluzione numero uno è che tutti convergano su draghi… Poi però che cosa accadrà nel 2023 è dura da prevedere.

Se invece si fosse tirato fuori, altrettanto dura sarebbe stato prevedere cosa sarebbe accaduto nel 2023… ma sono convinto (magari non su basi completamente razionali), che il nuovo pdr lo avrebbe fatto senatore a vita (per farlo entrare in parlamenti SENZA farlo sm…are con una campagna elettorale) e a fronte di una NON chiara maggioranza parlamentare (esito probabile se si tornasse al proporzionale) la soluzione principale sarebbe stata proseguire con draghi… anche perché a questo punto credo siano molto pochi i partiti pronti a correre il rischio di far ripartire gli spread: I 5s, che comunque ne prossimo parlamento saranno 4 gatti, e meloni; salvini, se non si dà una calmata, rischia di dover passare le consegne anche prima del voto.Infatti. Immaginarsi l’Italia senza Draghi. Senza il Colle o senza il governo. Immaginarsi invece se indecentemente al Colle salirebbe il Re del BungaBunga. Vedete voi cosa indossare.

MA.Draghi o viene eletto presidente della repubblica o rimane dov’è. Tanto i parlamentari hanno paura di non arrivare alla pensione prima di allora elezioni non se ne fanno. E questo motivo miserabile è la vera garanzia che Draghi rimane in giro, come presidente o della repubblica o del consiglio.

PS:Draghi è personalità di grandi capacità e prestigio internazionale. Il messaggio che ha dato sottintende un invito esplicito ai partiti a mettere avanti a tutto i temi del contrasto alla pandemia e il rilancio economico e occupazionale del Sistema Italia.

Ha ragione Renzi quando sostiene l’ imprevedibilità che aleggia sulla elezione del nuovo Presidente della Repubblica e le ripercussioni che potrà avere sugli assetti politici e su Palazzo Chigi.

Potrebbe riemergere e perfino riaffermarsi la pochezza progettuale e politica dei maggiori partiti e dei loro leaders, riportando l’ Italia a fine gennaio (oltre che nel pieno della crisi pandemica) al riesplodere di una crisi economica e occupazionale senza sbocchi e prospettive positive per il Sistema Italia.

Un ritorno all’ immobilismo del governo prima dell’ avvento di Draghi a Presidente del Consiglio

Al Sistema di potere economico e politico ancorato alla palude consociativa-clientelare del malgoverno degli ultimi 30anni; perdendo la credibilità acquista in Europa e nel mondo e la capacità di garantire un futuro di ripresa economica, produttiva e occupazionale al ns Paese.

Draghi ha introdotto una speranza tangibile che però sarebbe a quel punto vanificata.

Speriamo di no!!! Ma Draghi potrebbe risultare un “lusso” che un paese come il nostro (bistrattato dal malgoverno) non si può meritare.

