Draghi ha deciso che sarà il nuovo Presidente della Repubblica: giochi chiusi

Letta, Conte, Meloni, Salvini e Berlusconi, per non parlare del corpo elettorale italiano, rassegnatevi! È già deciso chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica: Mario Draghi. E chi lo ha deciso? Mario Draghi. Giochi chiusi. Eper fortuna nostra l’ha deciso Draghi no l’accozzagli partitica. E quello di Draghi e un atto eroico per il popolo e il bene per il polpolo ITALIANO. Ed in contrasto cono il mondo partitocratico ITALIANO..

Occorre dire che l’ultima conferenza stampa del Presidente del consiglio è un capolavoro: in poche parole c’è tutto. Ipse dixit: “Ho realizzato il mio mandato, il governo può andare avanti chiunque lo guidi. Deciderà il Parlamento. Fondamentale per l’azione di governo è stato il sostegno dei partiti. Le mie aspirazioni personali non contano. Io sono una persona, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni”.

Si parla di no a Draghi, ma quali alternative? Abbiamo un Berlusconi che da giorni, senza nascondersi, sta facendo lo stesso. Fossi Draghi, con Berlusconi PdR, rimetterei il mandato e tornerei alla mia vita. Altre candidatuire che non siano folkloristiche quali asarebbero al momento? Inoltre è evidente che ci troviamo di fronte ad un forte cambiamento nella politica italiana. Una classe politica allo sbando, che oramai non rappresenta più gli elettori, e personaggi che si autocandidano. La fine della democrazia o l’imposizione di un cambio delle regole democratiche?

Il punto è che Draghi come persona è nel pieno diritto di dire e fare ciò che vuole. In un quadro dove si parla della sua continuità come PdC, non lo vedo proseguire con un PdR che fosse Berlusconi. Piuttosto mi soffermerei sulla decadenza della classe politica, che non rispecchia più l’elettorato e purtroppo, senza ne arte ne parte, ha in mano le sorti di un paese, e si trova a prendere atto non solo dell’autocandidatura di Draghi, ma anche di quella senza freni di Berlusconi.

E cè chi dichiara la fine della democrazia. Mi trova assolutamente in disaccordo. Peccato perché per conquistarla è morta un mucchio di gente. ALOCCHI! Conte ha liberamente dato le dimissioni dopo aver constato di non avere i numeri e che provare a far passare la riforma della giustizia con la fiducia, avrebbe provocato la caduta del governo. Il “Conte o morte” era fuffa, lui lo ha capito e si è dimesso prima di fare la figura di quello che viene sfiduciato. Altro che colpo di stato…

Non si capisce in cosa finisce la democrazia…il Parlamento è pieno di persone liberamente elette dal popolo e non e CONTE. Se il Parlamento non ha trovato nessuno capace di ottenere la fiducia per fare il PdC oltre a Draghi, direi che non è un problema di democrazia. Abbiamo un Parlamento molto diviso, se non è capace di eleggere un politico (che sia Berlusconi, Prodi, Casini, etc…) e converge su Draghi, sarebbe un problema di democrazia? E perché? Sempre persone liberamente elette eleggono liberamente il PdR. Piuttosto chi è morto per la democrazia sarà dispiaciuto di chi per inseguire il consenso ed i propri interessi dice qualsiasi cosa invece di pensare al bene di tutti. Per chi ha sacrificato la vita, vedere i rappresentanti del popolo che non riescono a trovare nel Parlamento qualcuno che possa avere la fiducia per governare è sicuramente uno spettacolo triste.PERCHE! Ovviamente oltre all’intelligenza c’è la serietà, la sobrietà, il senso dello stato, le inclinazioni politiche (a destra o a sinistra), la coerenza etc… ma un leader che arriva ai risultati di Salvini non può non essere intelligente. Come Renzi può essere antipatico e si possono non condividere le sue proposte politiche, ma indubbiamente è stato dietro la nascita e la morte degli ultimi tre governi, pur con pochissimo potere formale. Sottovalutare (e demonizzare) le persone solo perché non fanno quello che ci piace è in generale un errore…

Non si capisce il senso della lamentela: la democrazia ha eletto questo Parlamento, che dopo aver provato Conte+Salvini, Conte+Letta+Renzi ha scelto di dare la fiducia a Draghi. Parlamento libero di eleggere chi vuole come Presidente della Repubblica. Draghi riempie i vuoti dei partiti. Questo Parlamento ormai rappresenta pochissimo il paese (sovra-rappresentazione del M5S e IV, sotto-rappresentazione di FdI), ma la legislatura è di 5 anni, nel 2023 vedremo che succede…questo prevede la Costituzione… le continue lamentele sullo stato della democrazia sono ridicole. La democrazia parla con le elezioni ogni 5 anni. L’assetto istituzionale nostro è fatto per avere governi deboli e maggioranze variabili, e gli Italiani hanno da poco confermato che va bene così… E guardate che il crollo di consensi il M5S lo ha avuto quando ha scelto di governare con Salvini, non quando ha sostenuto Draghi… Draghi con i vari dittatori non c’entra nulla…ha la fiducia del Parlamento eletto e la fiducia si rinnova ogni poco in Parlamento. Non mescoliamo cose che non c’entrano nulla… Chi non vota si deve accontentare. L’esperienza del M5S ha dimostrato che i problemi non dipendono (solo) dai vecchi partiti corrotti…è che governare è maledettamente complicato…la bacchetta magica non esiste, nemmeno per Draghi.

Il governo tecnico o del presidente è un’invenzione giornalistica…la fiducia al governo la può dare sempre e solo il Parlamento. Il Presidente interviene DOPO che il Parlamento si arrende e dichiara di non essere in grado di trovare da solo un PdC condiviso dalle due camere. Abbiamo un assetto proporzionale in cui il PdC non nasce dalle elezioni ma dalle contrattazioni fra i partiti post elettorali. E’ la nostra Costituzione, è quello che vuole il popolo. Ovviamente quando c’era uno schieramento prevalente (ai tempi della DC) era più facile trovare la quadra nella sola maggioranza, ora che il panorama è molto più frammentario sono anni che andiamo avanti a larghe intese. Ma agli Italiani e ai partiti (salvo il PD di Renzi) va bene così. La reale consistenza del M5S la vedremo nel 2023, i sondaggi oggi non lo danno certo al 7%. Gli italiani hanno esattamente i governi che si meritano… del resto nel 2016 hanno scelto di mantenere l’assetto istituzionale attuale e si è verificata esattamente la situazione prevista dal SI, inutile lamentarsi. I voti hanno conseguenze… In Belgio sono stati anni senza un governo con pieni poteri e legittimità. In Spagna hanno fatto tre elezioni di fila, se non sbaglio. In Germania hanno fatto anni con le larghe intese. A noi piace il nostro sistema, che ci dobbiamo fare?

E infatti il PdC lo vota il Parlamento, non il PdR. Durante le consultazione chiede a tutti i partiti chi sosterrebbero per vedere chi può fare il governo. Draghi, Monti etc…nascono tutti dai partiti. Pur di non sostenere un altro partito preferiscono un PdC senza partito…sono gusti. Salvini o il M5S potevano tranquillamente non votare la fiducia a Draghi e in mancanza di alternative si andava al voto. La scelta è sempre stata del Parlamento…inutile dare la colpa al PdR per le mancanze dei partiti e le cattive scelte degli elettori.

Draghi ha deciso che sarà il nuovo Presidente della Repubblica: giochi chiusi

