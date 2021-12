Se il Lockdown per i non vaccinati ha funzionato in Germania SAREBBE OPPORTUNO APPLICARLO ANCHE IN ITALIA. Sono stanco di sopportare tutte queste RESTRIZIONI PER COLPA DI PERSONE IRRESPONSABILI CHE NON SI VOGLIONO VACCINARE.Subito anche in Italia.Non deve chiudere tutta Italia ma solo i non vaccinati devono restare a casa.

La ‘lezione’ tedesca.Covid, il lockdown contro i no Vax funziona: in Germania contagi e incidenza in calo.

Contro l’esplodere dei contagi di Coronavirus, spinti dalla variante Omicron, è il lockdown la soluzioni migliore per contenere il virus?

È quello che sembra emergere dai dati che arrivano dalla Germania, dove da tre settimane è in vigore un ‘lockdown dei non vaccinati’. Il numero giornalieri dei nuovi casi, grazie alla drastica misura presa dal governo, è passato dai quasi 74 mila ai 10.100 di oggi, 26 dicembre.

Il 2 dicembre scorso la misura della ‘serrata’ ai no Vax era stata presa da Angela Merkel, uno degli ultimi provvedimenti prima di cedere il posto di Cancelliere a Olaf Scholz. In Germania solo i vaccinati e i guariti dal Covid possono accedere a ristoranti, cinema, eventi culturali, musei e negozi non essenziali: si tratta della regola del 2G, ovvero ‘geimpft o genesen’, vaccinati o guariti.

Effetti visibili anche nei numeri dell’incidenza settimanale dei casi, scesa oggi a 220,7 per 100 mila abitanti: ieri era a 242,9 e la settimana scorsa era 315,4.

Ma l’allerta resta altissima: l’istituto Koch teme la diffusione della variante Omicron, ma soprattutto che durante il periodo delle festività natalizie vengano effettuati meno test e che sia quindi probabile l’emergere di meno casi di positività al Coronavirus.

IN AUSTRIA – Ma la misura drastica ha avuti effetti anche nella vicina Austria, dove il lockdown era entrato in vigore per tutti a metà novembre, e dall’8 dicembre in poi solo per i non vaccinati. Nel Paese si è passati così da un picco di 15mila contagi al giorno ai poco più di 2mila del 25 dicembre.

Ma il governo austriaco non si è accontentato e non ha abbassato la guardia: per le festività natalizie è stato disposto il coprifuoco per bar e ristoranti alle ore 22 dal 27 dicembre, compresa dunque la notte di Capodanno.

Col tampone nel Paese guidato dal cancelliere Alexander Schallenberg è possibile solamente andare a lavoro, fare la spesa o andare dal medico.

